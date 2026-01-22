El cantautor británico Harry Styles anuncia fechas e invitados especiales de su próxima gira mundial

¡Fabuloso! Harry Styles estrena su nuevo disco y habla de salud mental / GettyImages

El cantautor y actor inglés Harry Styles anunció las fechas e invitados especiales de su gira Together Together 2026, en apoyo de su anticipado cuarto trabajo discográfico, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’.

La gira pasará por 7 ciudades en los 5 continentes que incluyen 6 fechas en Ámsterdam y Londres; 2 en São Paulo, Ciudad de México, Melbourne y Sídney, Australia, y 30 fechas en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

Además, en cada ciudad habrá un invitado especial, entre los que se encuentran Robyn, la estrella canadiense de la música country, Shania Twain, Jorja Smith, Jamie XX, entre otros.

Este jueves se conocerá el primer sencillo, “Apreciate”, de su nuevo disco, que saldrá al mercado el 6 de marzo.