Personal médico suspenderá servicios en el Hospital General de Medellín por falta de pago

Medellín

La federación gremial de trabajadores de la Salud (Fedsalud) informó que, por falta de pago y prestaciones sociales, los trabajadores adscritos suspenderán la prestación de servicios a partir del próximo jueves 31 de julio a las 7 a.m. en el Hospital General de Medellín.

Según Esteban Bustamante, director ejecutivo de Fedsalud, la entidad les debe 17.935.646.344, que incluyen los meses no pagados de noviembre y diciembre de 2024 y cuatro meses del 2025. Explica el señor Bustamante que han tratado de llegar a un acuerdo con las directivas del hospital, pero que desde allí les han manifestado no contar con los recursos para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales al personal médico y de enfermería, que suman un poco más de 300 personas.

“A nosotros nos debe el hospital y al hospital les deben básicamente las EPS intervenidas por el gobierno nacional, que son Nueva EPS y Sabia Salud”, dijo Bustamante.

Los servicios que se suspenderán a partir del 31 de julio si no se cancela lo adeudado son: anestesiología, cuidados intensivos, pediatría, ginecología, oncológica, instrumentación quirúrgica, enfermería y recurso humano de apoyo.

“Los medicamentos más básicos para prestar un servicio de salud no existen, no hay sedantes para hacer sedaciones; o sea, el hospital está en una situación donde no solo no le paga el talento humano, sino que no tiene los insumos y medicamentos para trabajar. No, el hospital está a media máquina, pues es que sin insumos y medicamentos es muy difícil prestar un servicio adecuado”, agregó.

Recalca que, una vez que el Hospital General pague los 18 mil millones de pesos, reactivarán el servicio. Aunque advierte que la prestación del servicio no es óptima por lo mencionado en cuanto a la falta de medicamentos.