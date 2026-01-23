Hazel B y Nino Segarra unen generaciones en el emotivo estreno salsero “Vivir Sin Ti”

Latínbaum Records presenta una de las colaboraciones más significativas del inicio de 2026: “Vivir Sin Ti”, un encuentro musical que une la frescura de la joven cantante salvadoreña Hazel B con la voz inconfundible de la leyenda puertorriqueña Nino Segarra.

Más que un lanzamiento, este nuevo sencillo es un homenaje profundo a las personas que dejan enseñanzas imborrables y cuya presencia continúa iluminando el camino incluso desde la ausencia. La propuesta fusiona emoción, tradición y modernidad, reafirmando que la salsa sigue viva y en constante transformación.

Hazel B se ha consolidado como una de las voces emergentes más prometedoras del género tropical. Tras su participación en el álbum compilado “SEMILLA” (2024), donde reinterpretó boleros clásicos como “Que Te Pedí” y “Regálame Esta Noche” en versiones salseras vibrantes, su talento comenzó a llamar la atención de medios y empresarios internacionales.

En 2025, su ascenso se hizo evidente con presentaciones destacadas en escenarios de gran prestigio, entre ellos el homenaje a las Madres en el emblemático Bar Calle 13 de Bogotá y el “Día de San Juan Salsa Festival” en San Francisco, California. Cada paso ha demostrado no solo su versatilidad vocal, sino también su capacidad para conectar con distintos públicos.

La participación de Nino Segarra, quien celebra 40 años de trayectoria discográfica, eleva este lanzamiento a un momento histórico. Su respaldo artístico representa para Hazel un reconocimiento contundente y la oportunidad de compartir escenario con una de las voces más respetadas de la salsa romántica. Esta colaboración funciona como un puente generacional, donde experiencia y juventud se encuentran para entregar una obra cargada de sentimiento, técnica y autenticidad.

Bajo la dirección y arreglos del reconocido productor Israel Tanenbaum, el sencillo —de autoría del cubano Tony D’León— se convierte en una pieza de factura internacional. La grabación reúne músicos de élite de Puerto Rico, Colombia y República Dominicana, y se complementa con el trabajo de mezcla y masterización del ingeniero Benny López, ampliamente reconocido por sus trabajos con Guayacán y Javier Vázquez. La propuesta visual acompaña la experiencia sonora con un videoclip filmado en Puerto Rico por Alex Lance González y editado en Barranquilla por Tony Amador en GRABARTE Estudio.

“Vivir Sin Ti” es una canción para recordar, sentir y bailar. Un tributo al legado de quienes amamos y una reafirmación de que la salsa sigue evolucionando gracias a nuevas voces que honran sus raíces. Disponible desde el 23 de enero de 2026 en todas las plataformas digitales, este sencillo invita a medios, programadores y amantes del género a descubrir una joya musical que promete perdurar.