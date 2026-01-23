Entretenimiento

El Grupo Niche Niche regresa a Codiscos con una producción discográfica inédita

El lanzamiento en plataformas del primer sencillo será el próximo 6 de febrero.

Grupo Niche en los Latin Grammy 2023. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images for Latin Recording Academy)

El Grupo Niche regresa a la compañía discográfica Codiscos, con la cual se dieron a conocer muchos de sus éxitos.

A través de un video publicado en las cuentas oficiales de la disquera y la agrupación, compartieron la noticia con sus seguidores.

“Hicimos lo que Dijo el Corazón y ahora Nuestro Sueño se cumplió… Después de tanto baile en Cali Pachanguero regresó el ritmo, sabor e historia a su casa", dice la descripción que acompaña el video.

La semana pasada hubo un primer prelanzamiento en Barranquilla con una canción dedicada a la ciudad “Barranquilla Está de Moda”, con letra y música del maestro José Aguirre.

