El Grupo Niche Niche regresa a Codiscos con una producción discográfica inédita
El lanzamiento en plataformas del primer sencillo será el próximo 6 de febrero.
El Grupo Niche regresa a la compañía discográfica Codiscos, con la cual se dieron a conocer muchos de sus éxitos.
A través de un video publicado en las cuentas oficiales de la disquera y la agrupación, compartieron la noticia con sus seguidores.
“Hicimos lo que Dijo el Corazón y ahora Nuestro Sueño se cumplió… Después de tanto baile en Cali Pachanguero regresó el ritmo, sabor e historia a su casa", dice la descripción que acompaña el video.
La semana pasada hubo un primer prelanzamiento en Barranquilla con una canción dedicada a la ciudad “Barranquilla Está de Moda”, con letra y música del maestro José Aguirre.