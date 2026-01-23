El Grupo Niche Niche regresa a Codiscos con una producción discográfica inédita

El Grupo Niche regresa a la compañía discográfica Codiscos, con la cual se dieron a conocer muchos de sus éxitos.

Lea también: Liza Minnelli lanza “Kids Wait Till You Hear This”, su primera canción en 13 años con ayuda de la IA

A través de un video publicado en las cuentas oficiales de la disquera y la agrupación, compartieron la noticia con sus seguidores.

“Hicimos lo que Dijo el Corazón y ahora Nuestro Sueño se cumplió… Después de tanto baile en Cali Pachanguero regresó el ritmo, sabor e historia a su casa", dice la descripción que acompaña el video.

Le puede interesar: Juanes estrena “Hagamos que”, cuarto sencillo de su anticipado duodécimo trabajo discográfico

La semana pasada hubo un primer prelanzamiento en Barranquilla con una canción dedicada a la ciudad “Barranquilla Está de Moda”, con letra y música del maestro José Aguirre.