Envían a prisión a un hombre que estaría relacionado con un crimen en Soacha (Cundinamarca)

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión a un hombre identificado como Michael Stiven Delgado Pérez, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un joven de 22 años, en medio de una riña, en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

Los hechos ocurrieron en una cancha de fútbol del conjunto residencial Ciudad Verde, el 5 de septiembre de 2025 en Soacha (Cundinamarca).

Según la investigación, la muerte se produjo en medio de una riña que se presentó entre varias personas por recuperar una gorra que le habían hurtado a la víctima.

“En medio del forcejeo, el presunto delincuente le disparó, en tres ocasiones, al joven de 22 años a la altura del cuello. La víctima fue trasladada a un centro médico, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció días después”, informó la Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, se declaró inocente.

Michael Stiven Delgado Pérez fue capturado por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial, el pasado 16 de enero en Soacha (Cundinamarca).