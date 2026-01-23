Capturan a hermano de una jugadora de la Selección Colombia por agredir a su pareja en Kennedy

Hombres de la Sijín capturaron mediante orden judicial a un hombre de 34 años por el delito de violencia intrafamiliar agravada en la localidad de Kennedy.

La investigación se originó a partir de hechos ocurridos el 07 de diciembre de 2025, cuando el hombre agredió físicamente a quien sería su pareja sentimental, causándole múltiples heridas con un pico de botella. De acuerdo con el dictamen médico, la víctima presentó cuatro lesiones en el pecho, dos en el brazo izquierdo y una en el brazo derecho, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Kennedy.

Adicionalmente, la víctima manifestó haber sido objeto de amenazas reiteradas contra su vida, señalando que el agresor expresaba de manera constante su intención de atentar contra su integridad personal.

Durante el procedimiento de captura, se estableció además que al detenido le había sido revocada una medida de prisión domiciliaria que cumplía por el delito de homicidio, motivo por el cual figuraba en su contra una orden de captura y se encontraba en condición de prófugo de la justicia.

Asimismo, registra antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de fuga de presos y hurto

Una vez finalizadas las diligencias judiciales, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario.