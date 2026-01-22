Policía captura alias ‘El Neider’, implicado en varios hurtos en buses de servicio público

En una ofensiva contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, logran la captura de un presunto delincuente implicado en varios hurtos en la ciudad.

En cámaras de seguridad de un bus de servicio público quedó registrado el actuar delincuencial de un actor recurrente en el mundo del hampa, quien fue capturado con ayuda e información de la comunidad.

Durante la captura de alias ‘El Neider’, de 26 años de edad, le fueron encontrados en su poder 44 envolturas de papel aluminio, rellenas con marihuana.

De acuerdo a las investigaciones, el indiciado, presuntamente, sería el responsable de varios hurtos cometidos con arma blanca al interior de buses de servicio público en cercanías al Mercado de Bazurto, donde despojaba de celulares y bolsos a los pasajeros.

El material fílmico dejó en evidencia la forma como actuaba este presunto delincuente, quien esperaba el momento preciso para despojar a sus víctimas de sus pertenencias.

Uno de los casos, que se ‘viralizó’ por redes sociales, se observa cuando discute con el conductor del servicio de transporte y en cuestión de segundos amenaza a una mujer con el arma blanca y le hurta el celular.

Al capturado le registran nueve anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

En este momento avanzan las audiencias preliminares, donde se ha otorgado la legalidad a los procedimientos de captura, a la espera de las medidas de aseguramiento.