En el occidente de Tunja se inauguró la Unidad de Atención Básica en Salud

Con una inversión de más de $300 millones y luego de tres años, se reabrieron las puertas de la Unidad de Atención Básica en el barrio El Carmen de Tunja / Foto: E.S.E Santiago de Tunja.

Tunja

La comunidad del barrio El Carmen de Tunja, podrán disponer nuevamente del servicio en salud en la Unidad de Atención Básica, la cual volvió a abrir sus puertas tras el mantenimiento realizado a su infraestructura y la inversión de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

La gestión realizada por el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov y la gerente de la E.S.E Santiago de Tunja, Cenaida Pérez Cisneros, con el Ministerio de Salud se consiguió una inversión superior a los de 373 millones de pesos, destinada a la adecuación de infraestructura y a la interventoría de la obra.

“Este fue un compromiso que me encomendó el señor alcalde: trabajar junto al presidente de la Junta de Acción Comunal y a los vecinos para gestionar ante el Ministerio de Salud la adecuación de la infraestructura, así como el respaldo de la Alcaldía para la dotación del puesto de salud. Tras casi tres años de estar cerrado, hoy este centro reabre sus puertas con una infraestructura mejorada y dotación renovada, que beneficiará a aproximadamente 9 mil habitantes”, señaló Cenaida Pérez Cisneros, gerente de la E.S.E. Santiago de Tunja.

La inversión de los recursos se destinó en el mejoramiento de techos, pisos, rampas de acceso, canaletas, unidades sanitarias y puertas, así como la adecuación de cuartos de bodega y la instalación de cámaras de seguridad, garantizando espacios seguros, funcionales y accesibles para la prestación de los servicios de salud.

En cuanto al proceso de dotación, la inversión superó los 107 millones de pesos, lo que permitió la adquisición de equipos y mobiliario de gran importancia como balanzas de piso, infantómetros, pesabebés, lámparas, fonendoscopios, martillos de reflejos, tensiómetros, camillas, unidad odontológica, autoclave, escalerilla, negatoscopio, instrumental odontológico, sillas y escritorios, entre otros elementos fundamentales para la atención oportuna y de calidad.

Con estas mejoras y dotación en equipos y mobiliarios los habitantes del sector occidental de la capital boyacense podrán recibir atención en servicios como:

✓ Medicina general

✓ Odontología

✓ Vacunación

✓ Enfermería

✓ Tomas de laboratorio clínico

✓ Psicología Conectamos con una Atención Humanizada y Segura

✓ Citologías, entre otros.

Con la puesta en marcha de la Unidad de Atención Básica del barrio El Carmen, Tunja ya cuenta con 7 unidades de atención básica (UBA) distribuidas en puntos clave de la ciudad.