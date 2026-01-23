Disfrute del 24 al 25 de enero el delicioso festival de la papa chorreada en Duitama

Duitama

La papa chorreada, uno de los sabores más tradicionales y nostálgicos de la gastronomía boyacense, será la gran protagonista este fin de semana en el Primer Festival de la Papa Chorreada, que se realizará en el Centro Comercial Innovo Plaza en la ciudad de Duitama.

Este certamen gastronómico busca rendir un homenaje a un producto que hace parte de la memoria colectiva de muchas generaciones.

“Este es un producto gastronómico muy especial que nos trae recuerdos del colegio, de los descansos donde vendían papa por 20 o 50 pesos”, aseguró Carolay Camargo, gerente del Centro Comercial Innovo Plaza.

La plazoleta Boyacá del centro comercial será el punto de encuentro para los amantes de este tradicional plato. Allí participarán seis marcas especializadas en el sector gastronómico, todas ubicadas dentro de Innovo Plaza, que ofrecerán una amplia variedad de papas chorreadas durante el fin de semana.

Además del sabor de la salsa tradicional que deja el producto, los asistentes podrán disfrutar de nuevas propuestas con diferentes toppings y salsas, pensadas para complementar este emblemático plato y ofrecer una experiencia gastronómica variada tanto para quienes prefieren lo tradicional como para quienes desean probar nuevas combinaciones.

“Además del delicioso sabor de la tradicional salsa de la papa chorreada, los asistentes van a disfrutar otro tipo de salsas que ofrecerán los participantes y que complementan también a este importante plato gastronómico”, agregó Camargo.

Los organizadores de este gran certamen gastronómico estiman la asistencia de entre 13 mil y 14 mil personas, cifra que corresponde al flujo habitual de visitantes durante un fin de semana en el centro comercial. Los visitantes serán recibidos “con los brazos abiertos, con deliciosas papas y a excelentes precios”, destacando que el objetivo principal del festival es celebrar y agradecer la riqueza de la gastronomía boyacense.

El Festival de la Papa Chorreada se consolida en una gran oportunidad para compartir en familia, apoyar el comercio local y disfrutar de uno de los sabores más representativos de la región.