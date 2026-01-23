Dimayor anuncia un nuevo cambio en el calendario: se aplazó el partido Nacional vs Jaguares

Cero y van dos... La DIMAYOR anunció a través de un comunicado oficial que el partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba, el cual estaba programado para este fin de semana, no se podrá llevar a cabo por problemas logísticos.

Resulta que del 23 al 25 de enero está programado el concierto de Bad Bunny en el Atanasio Girardot. Aunque los organizadores del evento prometieron la entrega del escenario deportivo en fechas previas al partido, las cuales fueron informadas al INDER de Medellín, finalmente no podrá ser así.

Al ser una situación “totalmente ajena a la DIMAYOR”, no hubo más remedio que aplazar el encuentro válido por la segunda jornada de la Liga Colombiana. Esta situación, según se detalló, “afecta gravemente la planificación previa del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro deportivo”.

En este orden de ideas, el compromiso quedó reprogramado para el lunes 6 de abril con horario por confirmar.

Cambio de fecha para el juego ante Jaguares 🗓️👀#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/A5yS9kfys2 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 23, 2026

Es preciso recordar que se trata del segundo partido de la Liga Colombiana que sufre un cambio de última hora en su programación. El primero fue el Millonarios vs Medellín de la cuarta fecha, que debió moverse por el concierto del fallecido Yeison Jiménez. El homenaje póstumo al reconocido cantante será el 31 de enero, mientras que el partido ya mencionado quedó para primero de febrero.

