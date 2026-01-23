Desde el primer día de clases, estudiantes reciben el Programa de Alimentación Escolar en Sogamoso

Los estudiantes de las 16 instituciones educativas del municipio de Sogamoso reciben el Plan Alimentario Escolar (PAE) desde el inicio de actividades escolares / Foto: Secretaría de Educación de Sogamoso.

Sogamoso

Los estudiantes de las 16 Instituciones Educativas que hacen parte del municipio de Sogamoso comenzaron el calendario escolar 2026 y con ello también iniciaron a recibir el Plan Alimentario Escolar, la secretaria de Educación de la ciudad del ‘Sol y del Acero.

La secretaria de Educación del municipio señaló que este es un trabajo mancomunado entre la secretaría, directivos docentes y Administración Municipal.

“Gracias a todos los docentes, directivos docentes que nos reciben y reciben a nuestros estudiantes, iniciamos también nuestro programa de Alimentación Escolar desde el día uno y esperamos que sigan nuestros estudiantes con esa esperanza, animados y sobre todo estamos en un trabajo juiciosos desde la Administración Municipal, la Secretaría de Educación y nuestras instituciones educativas”, señaló Milena Medina Moreno, secretaria de Educación de Sogamoso.

Según la funcionaria, actualmente a los estudiantes de algunas instituciones educativas se les está entregando ración industrializada y en otros colegios preparada en sitio.

“Nosotros tenemos las dos modalidades, preparada en sitio e industrializada. Pero una gran noticia es que estamos haciendo grandes esfuerzos en materia presupuestal para garantizar desde este año una transición, más de 2.000 raciones que tenemos hoy industrializadas pasarán este año progresivamente a ser preparada en sitio”, afirmó.

Finalmente, Medina Moreno indicó que desde la Alcaldía de Sogamoso y la Secretaría de Educación del municipio se está haciendo una gran inversión para ofrecer la ración preparada en sitio en el 100% de los colegios públicos.

“Estamos haciendo esfuerzos no solamente en infraestructura educativa, en los comedores, en dotación y en menaje, sino también unos esfuerzos desde lo financiero para que podamos lograr entregar y hacer ese tránsito entre las raciones industrializadas y preparada en sitio, es decir, en todo el sector rural tenemos preparada en sitio y en el sector urbano nos faltaban tres instituciones realmente, tienen industrializado y el gran reto de este año es, como les digo, más o menos o aproximadamente 2.000 raciones industrializadas”, puntualizó.

Hay que señalar que a la fecha en las 16 instituciones educativas públicas de Sogamoso se tiene cerca del 90% de los cupos asignados a los estudiantes, pero el objetivo es que a comienzo de febrero se complete el 100%.