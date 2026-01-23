Economía

Deportivo Pereira entra en reorganización de deudas ante SuperSociedades: busca salvarse de quiebra

La Superintendencia de Sociedades tomó esta decisión por no pagar sus deudas con la Dian, clubes deportivos, así como con proveedores y accionistas. El equipo de fútbol tiene un plan para pagarlas.

SuperSociedades pone bajo control al Deportivo Pereira por crítica situación financiera

SuperSociedades pone bajo control al Deportivo Pereira por crítica situación financiera

La Superintendencia de Sociedades inició de oficio el proceso de reorganización de Deportivo Pereira tras evidenciar una cesación de pagos que ascendía a $11.252 millones, a 31 de agosto de 2025.

Esa cesación corresponde al 50,4% de la deuda, con incumplimientos superiores a 90 días respecto de múltiples acreedores, incluidos obligaciones fiscales con la DIAN, obligaciones con clubes deportivos, así como deudas con proveedores y accionistas con mora superior a 240 días.

No obstante, la empresa tiene más activos que deudas por lo que puede salir de la crisis. Sus activos ascienden a $45.804 millones y los pasivos a $23.399 millones.

Puede leer: Deportivo Pereira continúa sin cumplir con acuerdos de pago y se arriesga a alarmante sanción

Con esto la empresa reorganizará esas deudas y así evitará una crisis mayor que los pueda llevar a la insolvencia.

Pero además, la compañía plantea unas estrategias para salir de las deudas. Dentro de su plan de negocios se encuentran ajustes deportivos y administrativos, fortalecimiento de la cantera, gestión de nuevos patrocinadores y optimización de ingresos provenientes de taquillas, publicidad y derechos de televisión.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, se pronunció sobre esta decisión y afirmó que: “el fútbol profesional colombiano es un sector que mueve empleos, tejido empresarial y valor social en las regiones. Por eso, desde la Superintendencia actuamos con firmeza para garantizar que los clubes con deportistas profesionales cumplan sus obligaciones y mantengan su operación”.

Desde la Superintendencia actuamos con firmeza para garantizar que los clubes con deportistas profesionales cumplan sus obligaciones y mantengan su operación

—  Superintendente de Sociedades

Finalmente, la entidad sentenció que “acompañar estos procesos no solo protege a los acreedores y trabajadores, sino que preserva instituciones que son patrimonio deportivo del país. La reorganización es una herramienta para estabilizar y recuperar empresas que cumplen funciones esenciales para la economía y la comunidad en general”.

Hay que recordar que una semana atrás la entidad sometió a control a este equipo tras analizar su situación financiera.

Todas estas actuaciones están enmarcadas tras el escándalo comenzó en 2025, cuando los jugadores decidieron ir a paro por los incumplimientos salariales.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad