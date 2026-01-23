Deportivo Pereira entra en reorganización de deudas ante SuperSociedades: busca salvarse de quiebra

La Superintendencia de Sociedades inició de oficio el proceso de reorganización de Deportivo Pereira tras evidenciar una cesación de pagos que ascendía a $11.252 millones, a 31 de agosto de 2025.

Esa cesación corresponde al 50,4% de la deuda, con incumplimientos superiores a 90 días respecto de múltiples acreedores, incluidos obligaciones fiscales con la DIAN, obligaciones con clubes deportivos, así como deudas con proveedores y accionistas con mora superior a 240 días.

No obstante, la empresa tiene más activos que deudas por lo que puede salir de la crisis. Sus activos ascienden a $45.804 millones y los pasivos a $23.399 millones.

Puede leer: Deportivo Pereira continúa sin cumplir con acuerdos de pago y se arriesga a alarmante sanción

Con esto la empresa reorganizará esas deudas y así evitará una crisis mayor que los pueda llevar a la insolvencia.

Pero además, la compañía plantea unas estrategias para salir de las deudas. Dentro de su plan de negocios se encuentran ajustes deportivos y administrativos, fortalecimiento de la cantera, gestión de nuevos patrocinadores y optimización de ingresos provenientes de taquillas, publicidad y derechos de televisión.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, se pronunció sobre esta decisión y afirmó que: “el fútbol profesional colombiano es un sector que mueve empleos, tejido empresarial y valor social en las regiones. Por eso, desde la Superintendencia actuamos con firmeza para garantizar que los clubes con deportistas profesionales cumplan sus obligaciones y mantengan su operación”.

Desde la Superintendencia actuamos con firmeza para garantizar que los clubes con deportistas profesionales cumplan sus obligaciones y mantengan su operación — Superintendente de Sociedades

Finalmente, la entidad sentenció que “acompañar estos procesos no solo protege a los acreedores y trabajadores, sino que preserva instituciones que son patrimonio deportivo del país. La reorganización es una herramienta para estabilizar y recuperar empresas que cumplen funciones esenciales para la economía y la comunidad en general”.

Hay que recordar que una semana atrás la entidad sometió a control a este equipo tras analizar su situación financiera.

Todas estas actuaciones están enmarcadas tras el escándalo comenzó en 2025, cuando los jugadores decidieron ir a paro por los incumplimientos salariales.