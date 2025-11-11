Deportivo Pereira continúa sin cumplir con acuerdos de pago y se arriesga a alarmante sanción

La crisis en Deportivo Pereira no cesa. Después de recibir 13 goles y anotar 2 en los últimos tres partidos disputados con el equipo Sub-20 ante la decisión de los jugadores del primer plantel de no presentarse ante el incumplimiento a los pagos, y, posteriormente a las obligaciones laborales, el club también se presentará al último compromiso de la Liga Colombiana 2025-2, ante La Equidad, con los futbolistas juveniles.

Este compromiso tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Techo, el miércoles 12 de noviembre a partir de las 4:00 pm. Ambos clubes no tienen posibilidades de llegar a los cuadrangulares,.

Día y hora para el sorteo de los cuadrangulares de la Liga colombiana 2025-II

¿En qué situación está Deportivo Pereira?

De acuerdo con la última información revelada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, en el ámbito administrativo, Deportivo Pereira “continúa sin cumplir con el pago de los salarios del plantel profesional correspondientes al mes de octubre, así como otras obligaciones laborales”, aseguró a través de su cuenta oficial, en ‘X’.

¿Qué sanción puede recaer en el club?

Millonarios jugaría su último partido de Liga en 2025, en Tunja, a puerta cerrada: Conozca el motivo

Después de que el Ministerio de Trabajo iniciara un proceso de investigación administrativa sancionatoria contra Club Deportivo Pereira, por “incumplir a la medida cautelar de suspensión de actividades”, ACOLFUTPRO informó:

“Estos manejos han afectado a nuestros compañeros y a todos los acreedores y han generado un riesgo patrimonial que pone en duda ‘la hipótesis de negocio en marcha’ del club al cierre del ejercicio, lo cual, conforme a la Ley 2069 de 2020, puede constituir causal de disolución”, añadió.

Independiente Santa Fe confirmó dos renovaciones de peso para la Copa Libertadores 2026

Una causal de disolución contra un equipo en Colombia provocaría la extinción del mismo, en caso de que esta situación permanezca como hasta ahora.