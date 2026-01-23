Def Leppard estrena “Rejoice” y calienta motores para su regreso triunfal a Las Vegas

Los íconos mundiales del rock Def Leppard abren el año con una noticia que sacude a sus seguidores: el lanzamiento de “Rejoice”, un single poderoso, vibrante y cargado de la energía que ha distinguido a la banda durante más de cuatro décadas.

La canción llega justo antes del esperado regreso del grupo a Las Vegas, donde estrenarán su nueva residencia Def Leppard: Live at Caesars Palace – The Las Vegas Residency, que comenzará el 3 de febrero de 2026 en el histórico The Colosseum.

“Rejoice” nació de un intercambio creativo que reflejó la química que sigue uniendo al vocalista Joe Elliott y al guitarrista Phil Collen. Elliott compartió que la idea surgió de un concepto emocional: un narrador en su punto más bajo que busca elevarse a un nuevo nivel. Al plantearle la idea a Collen, el guitarrista respondió con un riff que llevaba guardado desde hacía tiempo, perfecto para esa visión. Ese punto de partida desencadenó un proceso casi instantáneo: Collen creó un loop de batería con un sonido tribal, Elliott escribió y cantó encima del arreglo, y finalmente el productor Ronan McHugh integró una base más compleja que convirtió la pieza en un cántico poderoso, con la potencia del hard rock clásico de la banda.

Para los integrantes, “Rejoice” es una muestra de renovación y fuerza. Según Collen, el tema tiene “más potencia que lo que hemos estado haciendo recientemente”, y marca un regreso a un sonido más crudo y directo, sin perder la elegancia melódica que caracteriza a Def Leppard.

Los fans podrán escuchar la canción en vivo durante las presentaciones de la residencia en Las Vegas, que se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026.

La banda ya cuenta con el antecedente de residencias totalmente agotadas en 2013 y 2019, por lo que este nuevo ciclo promete convertirse en otro capítulo memorable en su historia.

Después de Las Vegas, Def Leppard continuará su actividad en 2026 con una gira por Reino Unido y Europa durante junio y julio. La banda tendrá invitados especiales como Extreme y ofrecerá presentaciones destacadas, incluyendo un show como cabeza de cartel en The O2 de Londres y su primer concierto en París en casi 30 años.

“Rejoice” no solo marca un nuevo lanzamiento: es una declaración de vigencia, fuerza y evolución de una banda que sigue ampliando su legado.