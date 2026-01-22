‘Boys Don’t Cry’, de The Cure, alcanza los mil millones de reproducciones y estrena edición especial

‘Boys Don’t Cry’, uno de los himnos más representativos de The Cure, acaba de alcanzar un hito histórico al convertirse en la primera canción de la banda en superar los mil millones de reproducciones en Spotify, además de ingresar a las listas virales de TikTok en Reino Unido y Estados Unidos. Para celebrar este logro, Fiction/Polydor anunció el lanzamiento de una edición limitada disponible en vinilo de 12 pulgadas, vinilo de 7 pulgadas, CD y formato digital a partir del 30 de enero.

La canción fue publicada originalmente en el verano de 1979 como sencillo independiente y posteriormente se convirtió en el tema principal de la edición estadounidense del álbum debut de la banda, Three Imaginary Boys. Con el paso de los años, 'Boys Don’t Cry’ se consolidó como una de las composiciones más emblemáticas de The Cure y alcanzó un éxito internacional renovado en 1986, cuando Robert Smith regrabó la voz y remezcló la pista instrumental.

También puede leer: Grandes éxitos de la banda de rock Eagles llega los 40 millones de copias vendidas en Estados Unidos

Esta versión, creada originalmente para promocionar el recopilatorio Staring At The Sea – The Singles, fue publicada en formato físico como 'Boys Don’t Cry (New Voice – New Mix)’, pero nunca había estado disponible en plataformas digitales. Ahora, bajo el título 'Boys Don’t Cry (86 Mix)’, la grabación llega por primera vez al streaming, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de esta edición conmemorativa.

Además del sencillo, la mezcla de 12 pulgadas y las caras B —Plastic Passion, Pillbox Tales y Do The Hansa— han sido remasterizadas por Matt Colton, garantizando una calidad sonora acorde con los estándares actuales y respetando la esencia original del sonido de la banda.

Formada en 1978, The Cure ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo, ha sido cabeza de cartel del Festival de Glastonbury en cuatro ocasiones y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019. Considerada una de las bandas más influyentes surgidas en el Reino Unido, el grupo volverá a los escenarios europeos en el verano de 2026.

En paralelo, Robert Smith continúa su labor solidaria como comisario de los Teenage Cancer Trust Shows, que se realizarán en el Royal Albert Hall de Londres del 23 al 29 de marzo, con artistas invitados como Elbow, Mogwai, Manic Street Preachers, My Bloody Valentine, Garbage y Wolf Alice, entre otros.