Catastro 2026 en Bogotá: las 4 localidades donde se disparó la valorización

Bogotá es una de las ciudades más grandes del mundo, y se encuentra en continua expansión. Según datos de la Cámara de Comercio, toda la región que abarca la ciudad (la cual incluye a Soacha, Fusagasugá, Chía, etc.) cuenta con más de 10 millones de habitantes.

Ante este dato, el gobierno local busca comprender las dinámicas de extensión inmobiliaria, que se componen por medio de propiedades y edificios en donde se desarrolla la actividad comercial y distribución demográfica de acuerdo a los tipos de construcción en donde conviven los bogotanos.

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) calcula que el distrito se compone de 2.965.917 predios, evidenciando un aumento de 75.666 unidades respecto al año anterior y 312,9 millones de metros cuadrados construidos en total.

Tipos de predio más populares

Los predios en propiedad horizontal (apartamentos, locales, oficinas) en el 2026 continúan influenciando las dinámicas internas del distrito, siendo el 69,8 % del censo total de predios de la ciudad, como confirma la Unidad Distrital de Catastro en su página web, es decir, 0,8 puntos porcentuales más que el año anterior.

Este incremento muestra una señal clara del avance de los conjuntos residenciales y edificios como alternativa de preferencia para las familias bogotanas ante los precios de los inmuebles y la expansión urbana.

La mayor parte de estas propiedades se concentra en los estratos 2, 3 y 4, lo que refleja que el crecimiento se mantiene principalmente en vivienda para sectores medios y populares.

Las localidades más valoradas de Bogotá

El análisis identificó que las localidades con mayores incrementos respecto a su año anterior en área construida fueron Usme, Bosa y Los Mártires, con incrementos del 7,91%, 8,49% y 6,39%, respectivamente.

Sin embargo, si se analiza el valor catastral total, las localidades más valoradas de la ciudad son:

Suba , con $147 billones de pesos.

, con $147 billones de pesos. Usaquén , con $137 billones de pesos.

, con $137 billones de pesos. Chapinero, con $95 billones de pesos.

En contraste, Sumapaz, La Candelaria y Antonio Nariño son las localidades con la menor variación catastral, con una cifra conjunta de $21,88 billones.

Ante esta información, la directora de Catastro Bogotá, Olga Lucía López Morales, comentó en la página oficial del distrito que “este comportamiento urbano es más que una cifra: refleja la importancia de contar con un catastro actualizado, que dispone información estratégica para planear, ordenar y proyectar a la capital del país”.

¿Qué es un catastro?

En palabras de la Unidad de Catastro Distrital, “es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica”.

En otras palabras, es la suma del avalúo de todos los predios de la ciudad (casas, apartamentos, lotes, comercios, etc.) en busca de ser correctamente identificados de acuerdo a su localidad correspondiente, estrato, impuesto predial, tipo de construcción, entre otros.

Así entonces, este itinerario reúne series de censos inmobiliarios para determinar el valor de los predios y su potencial comercial, los cuales se calculan mediante la investigación y análisis estadístico del mercado de estos bienes.

Se usa principalmente para:

Calcular el impuesto predial

Planeación urbana

Estadísticas del mercado inmobiliario

Además de eso, el catastro actualizado permite planear el crecimiento urbano y consolidar una capital con alta dinámica inmobiliaria. Estas estadísticas son útiles para proyectar futuros estudios como el censo poblacional o el plan de ordenamiento territorial (POT), por lo que su análisis y publicación anual son esenciales para la comprensión de la realidad económica del país.