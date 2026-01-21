Bogotá se valoriza: la ciudad está tasada catastralmente en $945 billones de pesos

Este año la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital estima que el valor catastral de Bogotá es de 945 billones de pesos, esto indica que la ciudad, en materia inmobiliaria, se ha valorizado un 2,9 % con respecto al 2025, cuando el avalúo catastral de la ciudad fue de $919 billones.

De acuerdo con la Alcaldía, los predios en propiedad horizontal este año continúan incrementando su participación en el inventario de la ciudad, siendo el 69,8% del censo total de predios de la ciudad, es decir, 0,8 puntos porcentuales más que el año anterior; este incremento muestra que en la ciudad continúa la tendencia urbanística del aumento de la propiedad horizontal.

Así las cosas, Bogotá hoy está compuesta por 2.965.917 predios y 312,9 millones de metros cuadrados construidos. En materia de construcción, Bogotá sigue avanzando, con un crecimiento del 1,9%, equivalente a más de 5,95 millones de metros cuadrados nuevos.

En 2026 se incrementó el número de predios del censo inmobiliario en 75.666. De estos predios el 76,3 % tienen uso residencial y se ubican principalmente en estratos 2 (24%), 3 (33%) y 4 (24%), el resto lo conforman actividades como comercio, oficinas y universidades y colegios, entre otros.

“Este comportamiento urbano es más que una cifra: refleja la importancia de contar con un catastro actualizado, que dispone información estratégica para planear, ordenar y proyectar a la capital del país”, dijo la directora de Catastro Bogotá, Olga Lucía López Morales.

Se identificó que las localidades con mayores incrementos respecto del año anterior en área construida fueron:

Usme

Bosa

Los Mártires

Fontibón

¿Qué dice el alcalde Carlos Fernando Galán?

En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que varios proyectos en la ciudad están generado este valor catastral.

“El proyecto Metro, por ejemplo, está generando una valorización muy importante en todo el corredor del mismo, y los proyectos que viene”, dijo Galán.

En ese mismo sentido, el mandatario aseguró que vienen proyectos nuevos que darán más valor a la ciudad.

“Este este trimestre vamos a habilitar la Avenida Laureano Gómez en la novena, en el norte, que es una promesa de hace siete años que está esperando la gente, con razón desesperada. Hace siete años estaba contratada, ya la vamos a entregar por fin esa avenida”, aseveró.

Y agregó, “vamos a entregar este año el cable San Cristóbal, el segundo cable para Bogotá, un proyecto que recibimos en 0% de avance de obra, y ya está en más del 83% y vamos a entregarlo este año. Eso va a producir también una valorización en todo el entorno del corredor del 20 de julio y las tres estaciones que tienen incluida el 20 de julio alrededor del proyecto”.