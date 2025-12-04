Feminicidios en Bogotá: el 72% fueron cometidos por la pareja sentimental de las víctimas

Bogotá D.C

Este jueves 4 de diciembre, el Distrito presentó los resultados de un estudio realizado en coordinación con la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia y la Secretaría de la Mujer.

Vidas que importan, datos que cuentan: comprensión del feminicidio en Bogotá es un investigación que busca comprender y fortalecer la respuesta institucional frente a ese delito.

Los análisis se basaron en los 212 asesinatos de mujeres, entre 2023 y 2024, de los cuales 47 fueron tipificados como feminicidios por la Fiscalía.

Feminicidios íntimos

Uno de los principales resultados de este estudio es que el 72% de los casos de feminicidio fueron cometidos por la pareja o ex pareja sentimental de la víctima.

El 13% fueron cometidos por familiares de las mujeres, pero todos hombres. De los victimarios, el 26% tenían antecedentes de violencia de género y el 24% portaba y/o tenía acceso a armas de fuego antes del hecho.

“El detonante principal fue la terminación de esas relaciones. Lo que nos compromete en una conversación precisamente con los hombres en donde se debe trabajar en masculinidades corresponsables y no violentas ”, aseguró la secretaria de la Mujer, Laura Tami Leal.

Feminicidios infantiles

Una cifra que prende las alarmas es la de feminicidios infantiles (niñas entre 1 y 11 años) que representa el 9% de los casos.

Cuatro niñas entre esas edades fueron asesinadas desde 2023 hasta 2024 y en solo uno de estos casos, se identificó agresiones físicas previas con arma blanca contra la madre de la niña por parte del presunto agresor.

Determinantes estructurales

El estudio estableció cuatro determinantes estructurales que explican la variación de las tasas de feminicidio entre las localidades.

Entre 2020 y 2024, la Fiscalía General de la Nación tipificó 97 casos como feminicidio en Bogotá y se observó lo siguiente: las tasas más altas se concentraron en Los Mártires (6,1), Tunjuelito (4,4), Ciudad Bolívar (3,6), Santa Fe (3,3) y Usme (3,1).

En contraste, Chapinero, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria y Sumapaz no presentaron ningún feminicidio tipificado.

“Se trata de la seguridad integral; la proporción de mujeres cuidadoras no remuneradas; la informalidad laboral en mujeres y la informalidad laboral en hombres”, de acuerdo al informe.

Otro hallazgo es que se identificó que el feminicidio es resultado de violencias acumuladas. El 50% de los feminicidios eran producto de un continuum de violencias de género que las mujeres llevaban soportando.

Feminicidios en 2025

El panorama actual en Bogotá para las mujeres sigue siendo complicado. Aunque se presentaron menos feminicidios (14% menos) entre enero y noviembre de 2025, las valoraciones por riesgo aumentaron.

Desde enero a noviembre de 2025, se presentaron en Bogotá 88 asesinatos a mujeres de los cuales solo 18 fueron tipificados como feminicidios. Esta cifra representa una disminución en comparación con el año anterior.

Sin embargo, hasta el mes de septiembre se realizaron 1.010 valoraciones por riesgo extremo de feminicidio, lo que significa un aumento del 7% con respecto al mismo periodo del año anterior.