Bucaramanga reactiva la estrategia “Código Rosa”

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, señaló que esta iniciativa busca reforzar el cuidado, el respeto y la protección de las mujeres, así como prevenir agresiones, lesiones y situaciones que pongan en riesgo su vida.

“Contamos con un vehículo exclusivo y con el acompañamiento de la Policía Nacional para atender de manera inmediata cualquier caso de violencia basada en género y evitar lesiones o hechos que pongan en riesgo la vida de las mujeres”, señaló Portilla.

Indicó que se trata de un compromiso de ciudad para defender a las mujeres, la familia y los niños, y promover una cultura de respeto.

Las autoridades también recordaron que las mujeres que se sientan vulneradas, atacadas o en peligro pueden comunicarse a la línea 155, habilitada para la atención de casos de violencia contra la mujer.

También están disponibles la línea 122 de la Fiscalía y el 112 de la Policía Nacional, desde donde se coordina la atención de las emergencias.