Bucaramanga reactiva la estrategia “Código Rosa”

La Alcaldía de Bucaramanga reactivó la estrategia Código Rosa, orientada a prevenir y atender casos de violencia contra la mujer en la ciudad.

Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga

María José Parra

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, señaló que esta iniciativa busca reforzar el cuidado, el respeto y la protección de las mujeres, así como prevenir agresiones, lesiones y situaciones que pongan en riesgo su vida.

Contamos con un vehículo exclusivo y con el acompañamiento de la Policía Nacional para atender de manera inmediata cualquier caso de violencia basada en género y evitar lesiones o hechos que pongan en riesgo la vida de las mujeres”, señaló Portilla.

Indicó que se trata de un compromiso de ciudad para defender a las mujeres, la familia y los niños, y promover una cultura de respeto.

Las autoridades también recordaron que las mujeres que se sientan vulneradas, atacadas o en peligro pueden comunicarse a la línea 155, habilitada para la atención de casos de violencia contra la mujer.

También están disponibles la línea 122 de la Fiscalía y el 112 de la Policía Nacional, desde donde se coordina la atención de las emergencias.

