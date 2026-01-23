Boyacá en crisis: pacientes sin medicamentos y fallos judiciales que no se cumplen

La crisis en la prestación de los servicios de salud en Boyacá volvió a quedar en evidencia tras una manifestación realizada frente al dispensario Disconmeds, en Tunja, donde decenas de usuarios y personeros denunciaron la falta de medicamentos, la cancelación de citas médicas y el incumplimiento de fallos judiciales.

La protesta fue liderada por personeros municipales del departamento, que hacen parte, a su vez, de la Asociación de Personeros de Boyacá (ASOPERBOY) quienes actuaron como voceros de la ciudadanía ante lo que califican como una vulneración sistemática del derecho fundamental a la salud.

El Personero de Santa Rosa de Viterbo Iván Leonardo Rodríguez y presidente de la Asociación de Personeros de Boyacá, aseguró que la movilización responde a una crisis que se ha agudizado en los últimos seis meses, especialmente con la operación de la Nueva EPS. «...No es una manifestación de personeros, es una manifestación en pro de la salud de los boyacenses. Las tutelas no están teniendo ningún efecto, los fallos ejecutoriados no se están cumpliendo y, aun con incidentes de desacato confirmados, a los pacientes no les entregan sus medicamentos ni les programan procedimientos...», afirmó.

Durante la jornada también se conocieron testimonios de usuarios afectados. Alejandra Ostos, madre de un menor con epilepsia refractaria, denunció presuntas irregularidades en la entrega y facturación de medicamentos. «...Facturan el medicamento costoso, pero nos entregan el genérico, a pesar de que ya le ha hecho daño a mi hijo. Hemos pasado por hospitalizaciones y aun así nos toca hacer filas desde las cinco de la mañana, sin que nadie dé respuestas...», relató.

Las denuncias también apuntan a fallas administrativas en los dispensarios. Usuarios y personeros aseguraron que la atención se reactivó solo después de la llegada de autoridades y medios de comunicación, luego de que se informara que «...no había sistema...» durante varias horas. La situación afecta especialmente a pacientes que viajan desde municipios lejanos del norte del departamento y que deben pasar el día entero esperando una atención que, en muchos casos, no llega.

Desde el sector sindical, William Ruiz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Boyacá, sostuvo que el problema no estaría en la falta de recursos, sino en el modelo de provisión de medicamentos. «...El ADRES está girando los recursos, pero los usuarios no reciben los tratamientos. Por eso creemos que el país debe avanzar hacia la producción nacional de medicamentos de alto costo, fabricándolos en Colombia para reducir la dependencia y los precios...», señaló.

Ante la presión ciudadana, la Secretaría de Salud de Boyacá anunció un plan de contingencia. La secretaria Ingrid Galán informó que, tras reunirse con directivos de la Nueva EPS, se acordó priorizar a pacientes crónicos, gestantes y personas con trastornos de salud mental, además de implementar entregas domiciliarias y abrir nuevos puntos de dispensación. «...Vamos a hacer seguimiento semanal y esperamos que para el mes de febrero la entrega de medicamentos se normalice...»”, aseguró la funcionaria.