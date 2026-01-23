“Bogotá debe tener un operador público de transporte”: alcalde Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la capital del país debe tener un operador público de transporte. En ese sentido, afirmó que se compromete a trabajar con el Concejo de Bogotá para que sea una realidad e indicó que la ciudad ya tiene una experiencia positiva con la Rolita.

“Este operador público nos ha permitido, por un lado, garantizar el servicio en una zona desatendida, y por el otro, darles oportunidades formales y estables a mujeres, así como a poblaciones vulnerables”, dijo el mandatario a través de un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con el alcalde, esto tendría varios beneficios para la ciudad. Lo primero es que permite tener acceso a información importante de la operación para seguir mejorando el sistema. Además, estableció que permite incentivar la competencia con operadores privados para garantizar la prestación del servicio en toda la ciudad a precios más eficientes.

Lea también: Este es el cronograma de pago del subsidio de transporte escolar 2026 en Bogotá

De igual manera, explicó que tener un operador público de transporte da herramientas para que la relación con los operadores privados sea más equilibrada en beneficio de la ciudad.

“Sobre todo, un operador público de transporte como el que vamos a sacar adelante, nos ayudará a mejorar la de miles de bogotanos que se levantan día a día a trabajar y merecen un sistema de transporte público digno, moderno y sostenible”, finiquitó el alcalde.