Alcalde de Kiev pide a ciudadanos que abandonen la capital ucraniana por ataques de Rusia

Los continuos ataques rusos a los sistemas eléctrico y de gas de Ucrania han provocado una crisis energética.

Foto de referencia de un edificio bombardeado en Kiev, Ucrania. EFE/ Sergey Dolzhenko

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, solicitó una vez más a sus ciudadanos que abandonen temporalmente la capital ucraniana debido a los continuos ataques rusos al sistema eléctrico y de gas de la ciudad. Estos ataques han generado una crisis energética “extremadamente difícil”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Klichkó afirmó que “la situación es extremadamente difícil y puede que aún no estemos en el momento más complicado".

A su vez, el alcalde instó a quienes decidan permanecer en la capital ucraniana a abastecerse de productos básicos, como agua y medicamentos, en caso de que haya problemasde suministro de bienes.

El último llamado de Klichkó para que los residentes de Kiev abandonen la capital fue el pasado 9 de enero, cuando Rusia lanzó el primero de los bombardeos masivos de 2026 contra Ucrania.

Millones de personas en Kiev y otras ciudades se han quedado durante días sin luz y calefacción.

Estos ataques sistemáticos de Rusia coinciden con la época invernal más fría en las últimas dos décadas en Ucrania. Las temperaturas varían entre los -9 grados y los -20 grados bajo cero.

