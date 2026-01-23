Acuerdos logrados por la secretaria de Salud de Boyacá con dos EPS para mejorar atención a usuarios

Las reuniones con las EPS se desarrollaron en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Boyacá / Foto: Secretaría de Salud.

Tunja

Dos reuniones clave ha sostenido la secretaria de Salud de Boyacá, Ingrid Galán con varias EPS y operadores farmacéuticos ante la queja constante de usuarios del sistema ante la falta de medicamentos y las citas médicas.

El primer encuentro fue con directivos de la E.P.S Sanitas y el gestor farmacéutico de Colsubsidio donde se, “establecieron acuerdos para agilizar la entrega oportuna de medicamentos en los regímenes contributivo y subsidiado y avanzar en la habilitación de nuevas instalaciones de atención en el departamento”.

Luego se realizó una mesa de trabajo con Lyda Marcela Pérez, vicepresidenta nacional de Salud de la Nueva EPS; Mariam Liliana Carrillo Peña, gerente zonal Boyacá, y Salvador Berrocal, gerente regional Centro Oriente donde participaron además de la secretaria de salud del departamento, la secretaria de Salud de Tunja, Diana Carolina García; la secretaria de Sogamoso, Lucy Esperanza Rodríguez, y la secretaria de Salud de Duitama, Xiomara Morales, quienes aportaron la visión territorial frente a las principales dificultades presentadas.

Al finalizar la reunión, la secretaria de Salud de Boyacá, Ingrid Galán, reiteró el compromiso institucional con los usuarios del sistema de salud.

“En el encuentro se analizaron las dificultades que se han presentado y acordamos acciones concretas para mejorar la atención en Boyacá”.

Anunció lo que se hará a partir del mes de febrero

“Vamos a priorizar a los pacientes crónicos, las gestantes y las personas con afectaciones en salud mental, fortalecer la demanda inducida y aplicar medidas excepcionales como la entrega domiciliaria de medicamentos”.

También se acordó avanzar en la implementación de nuevas sedes exclusivas para la entrega de medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS en los municipios de Duitama, Tunja y Sogamoso, así como en la definición de acciones para los municipios de la periferia del departamento.