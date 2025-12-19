Cayeron dos presuntos delincuentes con órdenes de captura en Cartagena

En desarrollo del ´Plan Cazador´, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, adelantan planes de registro y control a personas, en diferentes zonas de la ciudad, especialmente en las zonas turísticas de la ciudad, tendientes a la reducción en los indicadores de criminalidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer resultado fue realizado mediante controles y solicitud de antecedentes en la vía principal del barrio Ternera, donde fue detenido un hombre de 30 años, conocido como ‘El Felo’, requerido mediante orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado, orden judicial vigente emanada por el Juzgado 002 Penal Municipal de Villavicencio – Meta, donde será puesto a disposición.

El segundo operativo fue llevado a cabo en el barrio Getsemaní, durante actividades de registro y control, donde fue sorprendido un sujeto conocido como “Juan David”, de 31 años de edad, sobre quien pesa una orden de captura por el delito de hurto calificado agravado, solicitado por el juzgado penal municipal con funciones de conocimiento de la ciudad de Barranquilla, donde será puesto a disposición.

En lo corrido del año se han capturado 5.892 personas, de las cuales 864 han sido por hurto.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.