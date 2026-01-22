VIDEO: Nuevo ministro de Igualdad lideró la expulsión de militares en Cauca

Colombia

En redes sociales se viralizó un video del 2012, en el cual el nuevo ministro de Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, saca arrastrado a un soldado en Cerro Berlín, Toribío, Cauca.

Fuentes consultadas confirmaron que en ese momento, las tropas realizaban un operativo en contra de la guerrilla de las Farc. La comunidad, habría sido impulsada por Alfredo Acosta a golpear, agredir y sacar a los soldados del área.

En el video se escuchan disparos, y se ven los uniformados en el piso y rodeados por al menos unas 100 personas que se encontraban en la zona. Posteriormente, tuvieron que abandonar la operación y salir con refuerzos de seguridad.

“No le da vergüenza estar disparándole a inocentes, no le da vergüenza estar defendiendo un territorio que no les pertenece, debería sentir vergüenza de ser soldado”, se escucha.

¿Quién es Alfredo Acosta?

Alfredo Acosta Zapata cuenta con experiencia de más de 14 años como Coordinador Nacional de la ONIC, y no cuenta con experiencia en el sector público, pues según su hoja de vida, solo tiene estudios de bachiller.

El nuevo ministro designado de la cartera de MinIgualdad fue coordinador nacional de la Guardia Indígena de la ONIC y participó en varias movilizaciones de la Minga en Colombia.