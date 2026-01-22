Video: Jorge Carrascal le dio la victoria a Flamengo en el clásico contra Vasco con un golazo

El volante cartagenero Jorge Carrascal le dio la primera victoria a Flamengo en el presente Campeonato Carioca. El jugador de la Selección Colombia selló el triunfo 1-0 en el estadio Maracaná con un golazo de volea.

Los tres colombianos presentes en ambos equipos fueron titulares, Carrascal por el Mengao; mientras que en Vasco comenzaron desde el arranque el defensa Carlos Cuesta y el atacante Carlos Andrés Gómez, cuyos derechos fueron adquiridos por el club brasileño.

Precisamente, Gómez dispuso de una de las primeras ocasiones de peligro del encuentro, un remate a ras de pasto de pierna zurda que se estrelló en el vertical de la mano derecha del arco defendido por el portero argentino Agustín Rossi.

A los 68 minutos del encuentro, Carrascal anotó el único gol del partido, cazando de manera precisa un rechazó al borde del área, para con un remate a media altura de pierna derecha, dejar sin chances al portero Léo Jardim.

Este es el primer gol de Jorge Carrascal con Flamengo en lo corrido del 2026, el volante cartagenero ha disputado cuatro compromisos entre la Copa Intercontinental y el Campeonato Carioca. Su buen rendimiento el año pasado le significó ser pretendido por el Marsella de Francia en el presente mercado de pases, rechazando cualquier oferta el club brasileño.

Con este triunfo, Flamengo llegó a 4 puntos de 12 posibles en el Grupo B del Campeonato Carioca, ubicándose en la tercera posición, con 3 puntos menos que el líder de su zona, Botafogo.