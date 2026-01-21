Jhon Solís recibió elogios tras su debut con el Birmingham: esto dijo su entrenador

Jhon Solís llegó al Birmingham a préstamo hasta junio de 2026 por $500.000 euros, desde Girona, club donde no tuvo la continuidad esperada y que decidió cederlo para que tomara ritmo de competencia. El negocio incluyó una opción de compra de $8.000.000 millones de euros, que podría ser obligatoria si cumple ciertos objetivos.

Birmingham jugó su compromiso válido por la fecha 28 de la Championship y se llevó la victoria por 2-0 contra Sheffield Wednesday. El colombiano ingresó en el segundo tiempo al 67′, cuando el marcador iba 0-0.

Los goles llegaron sobre el final del compromiso; al 83′, el encargado de abrir el marcador fue el alemán Marvin Ducksch. Y el que cerró la victoria para el visitante fue el japonés Kyōgo Furuhashi al 90+2.

Le puede interesar: Luis Suárez, elegido figura en triunfo del Sporting por Champions League: “Hicimos respetar la casa”

Buenas sensaciones dejó Jhon Solís al cuerpo técnico

El debut del colombiano duró tan solo 23′ minutos; eso fue lo que le bastó para que convenciera al cuerpo técnico de las condiciones que tiene para lograr ser figura en los próximos partidos. El entrenador, Chris Davies elogió su capacidad física y el despliegue dentro del campo.

“Se aprovechó bien de los segundos balones y usó su cuerpo, ganó algunos duelos y entradas. Se nota que es grande, pero puede jugar y pasar el balón; pero lo que quiero que haga es que use su físico en el mediocampo. En la Championship hay que ser fuerte en esa zona. Esa es su primera prueba, así que crecerá”, aseguró el técnico luego del compromiso.

¿Cuándo vuelve a jugar Solís?

El colombiano podría volver a tener minutos el próximo sábado 24 de enero a las 10:00 a.m. (hora Colombia), recibiendo al Stoke City, con la convicción de que se pueda sumar puntos en condición de local, ya que su equipo ocupa la casilla 13 de la tabla de posiciones y se encuentra a 5 puntos del sexto, que es el Preston.

Por el momento, el Preston está cerrando la lista de los 6 equipos que jugarán los playoffs, que lucharán por ser uno de los 3 equipos que lograrán ascender a primera división.