Miles de personas no pudieron ingresar a despedir a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

A pesar de que la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un dispositivo de más de 400 uniformados para el evento, los controles no fueron suficientes para contener los desmanes registrados en el Movistar Arena, durante los homenajes del artista de música popular Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, fallecidos en un accidente aéreo.

Según relataron testigos, la situación de orden público se desencadenó cuando personas que llevaban varias horas esperando para ingresar al recinto notaron que otros asistentes intentaban saltarse la fila, lo que generó empujones, discusiones y momentos de tensión en los alrededores del escenario.

“La gente estaba muy tomada, haciendo mucho desorden, tiraron las mallas y por eso no nos dejaron ingresar. Me parece muy mal, y salió una carroza fúnebre y no creo que ahí fuera Yeison y se formó una cosa terrible. Debemos tener más cultura para un evento de estos”, indicó Ingrid Sepúlveda.

La mayor queja de los asistentes, fue la mala organización y la capacidad del aforo del Movistar Arena, que impidió el ingreso de muchos seguidores incluso con boleta.

“Terrible, porque no poder entrar cuando queríamos incluso con la boleta en mano y no pudimos ingresar, eso fue una catástrofe”, indicó Leydi una de las asistentes al evento que no logró ingresar y dejó un mensaje para quienes generaron caos en los alrededores del Movistar Arena. “Que la próxima todo lo tomemos con amor y lo que queríamos verlo, no pudimos”.

Balance de la Policía Nacional

Según las autoridades, el evento inició con tranquilidad durante la primera jornada, donde ingresaron al recinto más de 7.600 personas para darle el ultimo adiós al cantante Yeison Jiménez, completando el aforo que se tenia previsto parte de la organización.

“Ya después de las 4 de la tarde cuando se abrieron nuevamente las puertas del Movistar Arena, ingresaron las personas y el aforo se completó llegando al tope, muchos de los asistentes quedaron afuera querían ingresar de manera violenta y por la fuerza y nos tocó respaldar la seguridad y la organización del homenaje con respaldo policial. El balance es positivo. No hubo heridos ni de la Policía ni de la comunidad”, Coronel Álvaro mora comandante operativo de la policía metropolitana de Bogotá.

Al homenaje asistieron reconocidos exponentes de la música popular, entre ellos Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Francy, Paola Jara, El Charrito Negro, Álzate, Ciro Quiñónez y Sebastián Ayala.