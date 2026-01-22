Sec. Salud de Boyacá logra acuerdos con Sanitas y Colsubsidio para mejorar entrega de medicamentos

La secretaria de Salud de Boyacá, Ingrid Galán, se reunió con directivos de la E.P.S Sanitas y el gestor farmacéutico de Colsubsidio / Foto: Suministrada.

Tunja

La secretaria de Salud de Boyacá, Ingrid Galán lideró una mesa de trabajo junto a la directora de Aseguramiento, Mónica Farías con directivos de la E.P.S Sanitas y el gestor farmacéutico de Colsubsidio.

Anunció la funcionaria que, “a partir de este espacio de diálogo, se establecieron acuerdos para agilizar la entrega oportuna de medicamentos en los regímenes contributivo y subsidiado y avanzar en la habilitación de nuevas instalaciones de atención en el departamento”.

Hace unos días cuando se conoció que la EPS Sanitas había cambiado el gestor farmacéutico que era la Cooperativa de Hospitales de Antioquia, COHAN por Colsubsidio se empezaron a presentar protestas especialmente en Tunja, Duitama y Sogamoso por demoras en la atención y falta de medicamentos.