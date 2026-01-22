Grandes éxitos de la banda de rock Eagles llega los 40 millones de copias vendidas en Estados Unidos

La agrupación de rock estadounidense Eagles ha vendido oficialmente 40 millones de copias de su compilado ‘Their Greatest Hits (1971–1975)’ en los Estados Unidos, siendo el álbum más vendido de la historia de ese país.

“En una época y una cultura en las que todo parece volverse más efímero cada día, es gratificante haber formado parte de algo que perdura, incluso durante cincuenta años”, declaró el fundador, cantautor, baterista y vocalista de la agrupación, Don Henley, al medio The Associated Press.

“Estamos asombrados y agradecidos”, agregó.

Asimismo, este jueves se anunció que el disco de 1976 de la banda, “Hotel California”, ha sido certificado 28 veces platino por la RIAA (Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos) manteniendo su posición como el tercer álbum más vendido en Estados Unidos.

‘Thriller’ de Michael Jackson mantiene el segundo lugar con 34 certificaciones de diamante en 2021.

La RIAA realiza un seguimiento de las ventas en los Estados Unidos y sus equivalentes en streaming.

El estatus de diamante equivalía antes a vender 10 millones de álbumes o canciones, pero a partir del año 2013 la empresa comenzó a incorporar el streaming de YouTube, Spotify y otros servicios de música digital para determinar la certificación.

El disco ‘Their Greatest Hits 1971-1975’ se lanzó hace casi 50 años y para celebrar el aniversario, además de esta nueva certificación, la banda lanzará una edición en vinilo de 180 gramos.