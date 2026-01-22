Risaralda entregó el informe final de personas quemadas con pólvora entre diciembre y enero

Risaralda

Con el cierre de las festividades de fin de año y los eventos que tradicionalmente implican el uso de pólvora, Risaralda dejó un balance preocupante: 28 personas resultaron lesionadas por manipulación de artefactos pirotécnicos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 17 de enero de 2026.

Cifra que supera las estadísticas de hace un año, cuando las personas quemadas fueron 19, es decir, un 47 % más de casos, la mayoría ocurrieron entre en 31 de diciembre y el 2 de enero.

Lea también: Refuerzan seguridad en La Virginia tras cuatro homicidios en lo que va del año

El análisis de los casos revela que los adultos entre 27 y 59 años fueron el grupo más afectado, concentrando el 32 % de los lesionados, incluidos menores de edad, algunos de ellos con secuelas permanentes. Le siguen los jóvenes entre 18 y 26 años, que representaron el 29 % de los casos reportados.

Los hombres, las principales víctimas de quemaduras

La mayoría de los afectados fueron hombres, lo que confirma que siguen siendo quienes más manipulan directamente la pólvora durante las celebraciones. Las lesiones se concentraron principalmente en manos, dedos y rostro, partes del cuerpo fundamentales para la vida laboral, social y familiar.

Algunas de estas heridas requirieron hospitalización y dejaron secuelas permanentes, incluso después de finalizada la temporada festiva.

Daisy Johana Vélez Gómez, directora operativa de Salud Pública señaló que como sector salud hacemos un llamado a la conciencia, a la corresponsabilidad.

Las lesiones en manos, dedos, rostros nos recuerdan que la pólvora no sólo causa quemaduras, sino también secuelas físicas, emocionales, sociales, que afectan a las familias durante toda su vida. Queremos insistir en un mensaje claro, la pólvora no es un juego, no hace parte del cuidado de la vida. Ninguna tradición, ningún momento de celebración, justifica una lesión que puede dejar marcas permanentes.

Le puede interesar: Sector construcción, en alerta en Risaralda por caída en vivienda social y alza del salario mínimo

Entre los artefactos involucrados se encuentran tanto pólvora artesanal como productos pirotécnicos de fácil acceso, como volcanes, voladores y papeletas. Aunque suelen percibirse como inofensivos o de bajo costo, su uso continúa dejando un alto precio humano, con quemaduras, amputaciones y daños irreversibles.