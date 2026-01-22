6AM W6AM W

Philippe Aghion, Nobel de Economía: críticas de Trump, un “wake-up call” para Europa y la innovación

Philippe Aghion, premio Nobel de Economía, aseguró que la falta de innovación europea y la amenaza de Trump subrayan la urgencia del Informe Draghi.

03:40

Philippe Aghion. (Photo by Kiran Ridley/Getty Images)

El reconocido economista francés y premio Nobel de Economía, calificó las recientes críticas del presidente estadounidense Donald Trump hacia Europa como un “llamado para despertar” para el continente. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Aghion abordó las declaraciones de Trump sobre las políticas económicas europeas, sugiriendo que, aunque no todo lo dicho es falso, Europa se ha “dejado llevar” y no ha innovado lo suficiente, quedando rezagada respecto a Estados Unidos y China.

Caracol Radio
