¿Qué línea roja no estaría dispuesto a cruzar? Responden los precandidatos de La Gran Consulta

En 6AMW, los precandidatos que conforman La Gran Consulta por Colombia expresaron cuál es la línea roja que tienen de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

¿Qué línea roja no estaría dispuesto a cruzar, incluso si le cuesta un apoyo político?

Juan Carlos Pinzón

“Ninguna que favorezca a criminales. Nunca nada que permita que victimarios queden por encima de las víctimas, eso el país no lo puede volver a hacer, es una línea roja intocable. Así cueste la popularidad, los valores, los principios y la ley son vitales. Colombia necesita seguridad y orden”.

Vicky Dávila

“Nunca aceptaría la corrupción. El país me conoce, mis 33 años como periodista, saben que soy firme y decente, saben que siempre voy a actuar con los principios que me enseñaron en la casa, que me enseñó la abuela, mis papás. Firme, decente, principios”.

Mauricio Cárdenas

“No negociar con corruptos ni narcotraficantes, ahí marcamos una línea, el Estado transparente. En el próximo gobierno no habrá negociaciones de paz ni tolerancia hacia los corruptos, estén donde estén”.

Paloma Valencia

“Nosotros queremos una educación de calidad para todos los niños de Colombia. Vamos a imponer evaluación a los maestros y competencia al sistema público con colegios en concesión y colegios privados pagados por el Estado que haga parte del sistema de bonos pagados escolares. Quiero una educación en donde el ciudadano pueda elegir. Estoy dispuesta a dar toda la pelea para que mejoremos la educación de los niños, así haya sindicatos que consideren que no podemos evaluar a los maestros”.

Enrique Peñalosa

“Yo ya he gobernado con excelentes equipos, total integridad, nunca voy a ceder ante el chantaje de los corruptos. Entonces, puede que haya cosas que no logremos tan rápido, pero no voy a ceder al chantaje”.

Juan Manuel Galán

“Apoyar a cualquier extremo, porque un extremo en el gobierno es la división del país, es un conflicto, un bloqueo para que la gente tenga un gobierno que ejecute y de resultados a los principales problemas”.

Juan Daniel Oviedo

“Línea roja tenemos es que en Colombia debemos dejar de hablar de luchar contra el narcotráfico, sino de resolverlo. Los extremos facilistas simplemente piden fumigación y plomo, pero la realidad es que el narcotráfico es síntoma de una enfermedad más grave y es que el Estado colombiano no ha sido capaz de hacer presencia en los 1.103 municipios del país. Así que, nuestra resolución del problema es con el trabajo articular del Estado y con una política social que responsa a las necesidades de la gente”.

David Luna

“La primera línea que jamás cruzaré es venderme al narcotráfico, al contrabando o a los contratistas corruptos para financiar la campaña. Segundo, no voy a venderme a propuestas imposibles de cumplir simplemente por vender humo o promesas. Acá vamos a proponer lo que verdaderamente se puede proponer. El que quiera cuentos, que busque a otro”.

Aníbal Gaviria

La línea que nunca cruzaría sería dividir el país para gobernarlo. No voy a enfrentar a los colombianos ni sembrar odio para lograr un beneficio político. Creo que hay que gobernar, pero hacer campaña con responsabilidad. No voy a sembrar miedo, no voy a sembrar odio para ganar supuestamente ganar beneficios políticos”.

