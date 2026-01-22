6AM W6AM W

Lisey la Tigra promociona su nuevo álbum y su “bandida” en escenarios internacionales

Lisey la Tigra, es una artista colombiana de Bogotá que está promocionando su nuevo álbum bajo el concepto de “rocketón”, una fusión de rock y reggaetón.

03:59

Cuando llegué a Londres lo hice con el objetivo de tocar en alguna banda: Lisey Tigra. Foto: Instagram: liseytigra

Juliana Hernández

