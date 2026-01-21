Se conocen los chats de Blake Lively a Taylor Swift donde llama a Justin Baldoni “Tonto” y “Payaso”

La actriz estadounidense Blake Lively posa durante el pase gráfico de su película "Cafe Society" en el Festival de Cine Internacional de Cannes. ( EFE )

Recientemente se han revelado las conversaciones entre la actriz Blake Lively y la estrella del pop Taylor Swift sobre el director de la película ‘Romper el Círculo’, Justin Baldoni.

En los chats correspondientes a la época de la filmación de la película, Lively se refiere a Baldoni como “ese director idiota de mi película” y lo describe como “un payaso” que “ahora se cree escritor”.

En respuesta, los abogados de Lively afirmaron que los mensajes publicados carecen del contexto necesario.

Las conversaciones fueron liberadas el pasado lunes 20 de enero, antes de la audiencia de la demanda en curso de Lively contra Baldoni, programada para mañana.

Asimismo, se conocieron otras declaraciones de la esposa de Ryan Reynolds, en las que asegura que Baldoni la obligó a grabar una escena desnuda.