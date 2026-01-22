“La línea que nunca cruzaría sería dividir el país para gobernarlo”: Aníbal Gaviria
El candidato a la Presidencia de la República expuso que la unidad nacional será el eje de su mandato.
Aníbal Gaviria aseguró en 6AM W, de Caracol Radio, que si es elegido presidente de Colombia no gobernará desde la división ni utilizará el miedo o el odio como herramienta política, incluso si eso le cuesta apoyos.
Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, Gaviria afirmó que una de sus principales líneas rojas es no enfrentar a los colombianos para obtener beneficios políticos.
“La línea que nunca cruzaría sería dividir el país para gobernarlo”, señaló el exgobernador de Antioquia, al advertir que la polarización debilita la democracia y dificulta la gobernabilidad.
El candidato mencionó que el país necesita un liderazgo que convoque, construya consensos y gobierne con responsabilidad, tanto en campaña como desde el poder. Además, afirmó que de llegar a la Casa de Nariño, su prioridad será unir a los colombianos alrededor de soluciones y no de confrontaciones políticas.
