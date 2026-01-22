“La línea que nunca cruzaría sería dividir el país para gobernarlo”: Aníbal Gaviria

Aníbal Gaviria aseguró en 6AM W, de Caracol Radio, que si es elegido presidente de Colombia no gobernará desde la división ni utilizará el miedo o el odio como herramienta política, incluso si eso le cuesta apoyos.

Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, Gaviria afirmó que una de sus principales líneas rojas es no enfrentar a los colombianos para obtener beneficios políticos.

“La línea que nunca cruzaría sería dividir el país para gobernarlo”, señaló el exgobernador de Antioquia, al advertir que la polarización debilita la democracia y dificulta la gobernabilidad.

El candidato mencionó que el país necesita un liderazgo que convoque, construya consensos y gobierne con responsabilidad, tanto en campaña como desde el poder. Además, afirmó que de llegar a la Casa de Nariño, su prioridad será unir a los colombianos alrededor de soluciones y no de confrontaciones políticas.

