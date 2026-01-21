Miércoles 21 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Un muerto deja como saldo incendio que se presentó esta madrugada en Armenia

En la madrugada de hoy miércoles 21 de enero se presentó un incendio estructural en una fábrica de muebles ubicada en el barrio La Fachada al sur de Armenia.

La emergencia fue atendida por el cuerpo oficial de bomberos, las llamas consumieron la fábrica y afectaron una vivienda aledaña.

El capitán José Augusto Montoya del Cuerpo Oficial de Bomberos confirmó que al ingresar a la fábrica para terminar de extinguir y controlar el incendio fue hallado sin vida un hombre aún sin identificar al parecer trabajador de la fábrica.

Y reportó “el cuerpo oficial de bomberos reporta desde el barrio de la fachada manzana 18 desde el puesto de comando un incendio estructural presentado en el sector afectando inicialmente una fábrica de muebles y una vivienda”

Al momento las labores de control del incendio eh ya terminaron. Estamos en eh liquidación de puntos calientes y en las labores de liquidación se confirma el hallazgo de un cuerpo sin vida.

Al parecer, según vecinos, se trata de una persona de sexo masculino al interior pues de la fábrica de Maderas.

Por solicitud de la fiscalía general de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre que agredió físicamente con un arma cortopunzante a su compañera sentimental en Armenia, Quindío.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa agravado. El procesado no aceptó el cargo.

Los hechos ocurrieron la noche del 8 de enero, en la residencia de la pareja, donde el hoy procesado, según la Fiscalía le insistió a su compañera sentimental tener relaciones sexuales, ante la negativa de la mujer, el hombre fue hasta la cocina y tomó un cuchillo con el que la lesionó en el cuello.

Por presuntas irregularidades contractuales, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exedil de la comuna cuatro Junta Administradora Local de Armenia, Quindío, Jeferson Steven Perdomo.

Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia al parecer, el entonces edil suscribió un contrato de prestación de servicios con la Gobernación del Quindío, con el objeto de apoyar la resocialización de personas privadas de la libertad, para lo que se encontraría inhabilitado por ser miembro de una corporación pública y haber sido elegido popularmente.

El Ministerio Público calificó de manera provisional la presunta conducta como falta disciplinaria cometida a título de dolo, por la posible incompatibilidad que había para que el disciplinable adelantara las labores especificadas en el negocio jurídico y, de manera simultánea, se desempeñara como edil.

El ente de control señaló que el contrato que contemplaba la ejecución de los objetivos que permitirían la reducción de delitos en el departamento, fue firmado en la vigencia 2022, tuvo un valor superior a los $11 millones y un plazo de ejecución cercano a los cuatro meses.

La Policía de Tránsito y Transporte, capturó a un hombre de 37 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este hecho operativo se realizó en el kilómetro 5+800 metros vía Armenia – Ibagué, momentos en que uniformados en actividades de prevención y control detienen una motocicleta y al verificar el equipaje del conductor, le hallaron 67 paquetes de Marihuana.

Hay polémica por una guacamaya en el Quindío, la autoridad ambiental sostiene que no está en su hábitat natural, ciudadanos y ciclistas que han tenido contacto con el animal aseguran que está libre y no en cautiverio.

Y es que no para el revuelo en el departamento porque luego de que la guacamaya acompañara al ciclista Diego Pescador en una de las rutas por las vías del Quindío en el municipio de Calarcá y que luego fue objeto de intento de agresión y rapto, se abrió el debate sobre el hábitat para esta especie en el departamento.

En las últimas horas, esta polémica tuvo nuevo capítulo y es que a través de un comunicado la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ informa a la ciudadanía que el lunes 19 de enero, recibieron un llamado por parte de la Policía Ambiental, alertando sobre la presencia de una guacamaya azul y amarilla en el sector de Granada, vereda San Pedro, jurisdicción del municipio de Armenia.

De manera inmediata, profesionales de la CRQ acudieron al lugar para realizar el rescate del ejemplar, el cual, de acuerdo con las características observadas, correspondería a la guacamaya conocida como “Lupita”, que habría llegado hasta este sector mediante desplazamiento en vuelo.

El director encargado de la CRQ, Juan Esteban Cortés explicó “actualmente, el animal se encuentra bajo custodia de la autoridad ambiental en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CRQ, donde es atendido por un equipo interdisciplinario de médicos veterinarios y biólogos. Durante la valoración inicial se evidenció un alto nivel de impronta humana, es decir, comportamientos y hábitos adquiridos por un contacto prolongado con personas, situación que representa riesgos para su bienestar y supervivencia en estado silvestre

Y agregaron “No obstante, se identificó un aspecto positivo dentro del proceso: el ejemplar presenta muy buenas condiciones de vuelo, lo cual favorece y facilita su proceso de rehabilitación.

El director de la CRQ puntualizó “En este momento, la CRQ adelanta el trabajo técnico necesario para lograr una transición adecuada, que incluye la incorporación progresiva del ejemplar con otros individuos de su misma especie, permitiendo que retome comportamientos naturales como la socialización, la búsqueda de alimento, la defensa del territorio y demás conductas propias de la especie.

El objetivo de la autoridad ambiental es lograr una liberación responsable, la cual se proyectaría, de acuerdo con la evolución del proceso, para el mes de febrero de 2026, una vez se cumplan las condiciones técnicas que garanticen el bienestar del animal.

El director general (e) de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, hizo un llamado a la reflexión colectiva. “El bienestar de la fauna silvestre no está en la cercanía con los humanos, ni en la interacción para fotografías, espectáculos o beneficios económicos. Son especies silvestres que deben cumplir su rol ecológico en la naturaleza”,

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con la diputada animalista Beatriz Aristizábal que conoce del caso y manifestó “debo hacer referencia que yo conocí el caso el año pasado cuando las personas del sector donde ella frecuentaba se comunicaron y me indicaron que se la había llevado la CRQ.

En ese momento yo hice mis averiguaciones, las consultas pertinentes, el por qué se la habían llevado porque pues uno no logra entender que un ave que está en libertad pues sea capturada y llevada al centro de atención y valoración de la CRQ.

Ahí fue donde yo me digamos me informaron que la guacamaya las guacamayas no tienen rango de distribución en el departamento del Quindío, por lo tanto, obedecen a un tráfico a un presunto tráfico ilegal de fauna silvestre, digamos que por eso es como la connotación tan compleja.

Días después la guacamaya regresó a su sector, presuntamente se le escapó al funcionario de la CRQ, bueno, a las se escapó de las instalaciones donde estaba, digamos, en cuarentena. En ese momento, digamos, que pues yo dejé el tema quieto ahí porque pues no quería de alguna manera poner en riesgo nuevamente pues la guacamaya.

Lamentablemente, ahora que volvió a ser viral con el video pues de algunos de algunas personas que están han acompañado, los ha acompañado con su vuelo, pues Lupita vuelve como a encender el tema.

Con relación a eso, yo me comuniqué con la CRQ porque conozco y soy consciente de que técnica y jurídicamente la CRQ como autoridad ambiental debe actuar y debe proteger la vida de esa guacamaya. De pronto no en el contexto de ternura que de pronto o de o de cercanía que se tiene con este animal que lamentablemente pues ha tenido, digamos, esa impronta humana.

Entonces, pues a veces es difícil de entender esa situación, pero soy consciente de todo el tema jurídico, de todo el tema técnico que implica como autoridad ambiental la CRQ.

teniendo en cuenta ese contexto y siendo conocedora de eso y consciente de eso y también siendo consciente pues de la relación que hay con la comunidad con la guacamaya, pues decido ir a buscar al director de la CRQ, él expone todos sus argumentos los cuales considero demasiado válidos.

Y queda uno ahí como es esa cruzada porque sé y soy consciente que la CRQ como autoridad mental debe actuar, pero también conocedora de esa sensibilidad y de esa libertad que tiene hoy la guacamaya, pero adicional de eso con él con la incógnita y la incertidumbre, porque finalmente es lo que más me preocupa es si finalmente la CRQ como autoridad ambiental, tiene toda la capacidad técnica, operativa para garantizarle el bienestar a la guacamaya, teniendo en cuenta el antecedente anterior y teniendo en cuenta que sé y conozco las instalaciones de del centro de atención y valoración de fauna silvestre de la CRQ.

Hacer acompañamiento, él me propone que haga todo el acompañamiento de, digamos, de rehabilitación del animal y o me comprometí a hacer un acercamiento con las personas del sector donde ella habita para llegar a acuerdos o a consensos que garanticen que por encima de cualquier cosa está el bienestar de la Guacamaya, pero no el bienestar desde nuestro punto de vista ciudadano, sino un bienestar desde el punto de vista técnico, ecológico que se le pueda garantizar.

La salud, la movilidad, la seguridad y la participación ciudadana son los temas y retos que los ciudadanos indicaron deben tener prioridad por parte de las autoridades según Encuesta del programa Armenia Cómo Vamos, midió la percepción ciudadana sobre la calidad de vida durante 2025

Desde el punto de vista de la gestión pública, los cuatro temas de prioridad que debería prestarle más atención la administración de la ciudad son la salud con 63%, el empleo con 58%, la educación el 41% y la pobreza con 37%

Entre los resultados se destaca que El 64% de los ciudadanos encuestados piensan que las cosas en la ciudad de Armenia van por mal camino, sin embargo, el 67% de los ciudadanos se sienten orgullosos de su ciudad y el 72% se sienten satisfechos con su ciudad como un lugar para vivir.

Con relación a la situación económica solo el 22% de los ciudadanos manifestaron que ha mejorado y el 21 % manifestaron que su situación económica ha empeorado.

En cuanto a los servicios públicos, servicio de internet presenta una satisfacción del 60%, siendo el servicio de gas el mejor evaluado con un 73%. El servicio de energía eléctrica presenta una satisfacción del 70 % y el servicio de acueducto el 71%.

Con relación a la seguridad en el barrio el 51% se sienten seguros y las personas encuestadas indicaron que los principales problemas en términos de seguridad corresponden a los atracos callejeros y la drogadicción. Con relación a la seguridad en la ciudad el 31% de los encuestados se encuentran seguros.

En cuanto al comportamiento de los habitantes de la ciudad, se tiene que el 41% no respeta el espacio público y el 48% no respeta las normas de tránsito.

En 2025 el 91% de los ciudadanos de Armenia no participó en organizaciones, espacios o redes comunitarias, de los cuales un 49% manifestaron que no les interesa participar en ese tipo de organizaciones.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada, se refirió a la preocupación del sector empresarial frente al decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional, advirtiendo que las medidas contempladas podrían tener un impacto significativo en sectores clave de la economía local, especialmente bares, restaurantes, hoteles y actividades nocturnas que dependen del consumo y del empleo formal.

Por otro lado, Estrada calificó como positiva la reciente reducción en el precio de la gasolina, que habría bajado alrededor de 300 pesos, al considerar que el alivio beneficia directamente al transporte público, al transporte de carga y, en general, a los ciudadanos.

Señaló que la disminución del dólar y la caída del precio internacional del petróleo deberían permitir una rebaja mayor, especialmente tras los fuertes incrementos registrados en el último año, cuando el combustible subió entre 6.000 y 7.000 pesos.

El dirigente gremial subrayó que una reducción sostenida tendría un impacto favorable en los costos de los productos que se transportan por tierra y ayudaría a compensar los efectos económicos de recientes reformas y del contexto político actual, reiterando que una baja en la gasolina “beneficia a todo el país”.

Por fin, comenzaran las obras de mejoramiento vial en el barrio La Fachada al sur de Armenia donde ya comenzó a llegar la maquinaria amarilla

La alcaldía de Armenia socializó con la comunidad y explicaron los alcances de la intervención que se realizará en las manzanas 8 y 9, una obra que contempla la intervención de cerca de 94 metros lineales de vía.

Los trabajos consisten en la construcción de un pavimento en concreto, que permitirá el mejoramiento estructural de la vía, fortaleciendo su soporte y garantizando mayor durabilidad, seguridad y mejores condiciones de movilidad para los habitantes del sector.

La Secretaría de Educación de Armenia avanza en la consolidación del proceso de matrículas para el calendario escolar 2026, en medio de la semana de desarrollo institucional, periodo en el que directivos y docentes realizan la planeación académica del año.

Así lo confirmó el secretario de Educación, Antonio José Vélez Melo, quien destacó que al cierre del año anterior la ciudad alcanzó el 86 % del total de la matrícula, convirtiéndose en una de las entidades territoriales con mejores indicadores a nivel nacional.

En cuanto al Programa de Alimentación Escolar (PAE), Vélez Melo aseguró que, gracias a las vigencias futuras aprobadas, esta semana se culminó el proceso contractual con el operador, lo que permitirá iniciar la fase de alistamiento la próxima semana y garantizar la prestación del servicio desde el comienzo del calendario académico.

De igual manera, se confirmó la asignación del operador de transporte escolar en tres instituciones educativas y la vinculación de auxiliares de servicios generales, fortaleciendo así las condiciones para un inicio de clases oportuno y con garantías para la comunidad educativa de Armenia.

Reiteró el llamado a los padres de familia para que realicen oportunamente el proceso de matrícula y aseguran que están dadas las condiciones para un inicio de clases organizado y con los servicios escolares garantizados.

Empresas Públicas de Armenia EPA informa que este miércoles 21 de enero de 2026 se realizará la suspensión temporal del servicio de acueducto en los sectores hidráulicos 23 y 30, debido a labores de revisión y ajuste de una válvula de compuerta para la conducción de agua cruda en la bocatoma de la entidad. La interrupción está programada entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m.

La medida afectará a un total de 6.824 suscriptores en distintos sectores residenciales

Sector hidráulico 23: Altos de los Ocobos; C.R. Bosques de Viena; C.R. Castelamar; C.R. Getsemaní; C.R. Quintas de la Floresta; C.R. Santa Clara; C.R. Santillana del Mar; Cond. Alcalá; Cond. La Aurora; Cond. Quintas de San Felipe; Conj. Bosques de San Martín; Conj. Casa Loma; P.R. San Simón; P.R. Santa Catalina; P.R. Terranova; Palmas de Corintia; Portal de Alameda; Urb. Villas de Palermo; Vda. Mesopotamia; sector Defensa Civil; Conjunto Residencial Súper Inter del Norte; Conjunto Residencial La Floresta; Torre Alameda.

Sector hidráulico 30: Av. Centenario; C.R. La Floresta de San Juan; C.R. Bosques de San Juan; C.R. Los Geranios; Ciudad Quimbayas; Cond. Campestre El Molino; El Edén de la Victoria; P.R. Santa Bárbara; Vda. Mesopotamia; Vda. San Juan; Vda. San Juan de Carolina; Vda. Tigreros; sector Estación de Combustible de Oro Negro; sector Tránsito Departamental; sector Universidad Antonio Nariño.

El Banco Agrario refuerza apoyo al campo con brigada comercial y educación financiera en el municipio de Calarcá

El Banco Agrario de Colombia realizó una brigada comercial en el municipio de Calarcá, como parte de su estrategia de presencia directa en las regiones productivas del país, con el objetivo de acercar recursos frescos, asesoría y educación financiera a los productores del Eje Cafetero.

Durante la jornada, el presidente del Banco Agrario destacó que la entidad continúa apostándole al desarrollo rural, acompañando “hombro a hombro” a los agricultores en territorios con fuerte vocación agropecuaria como el Quindío, donde predominan cultivos de café, aguacate, cítricos y la ganadería.

Uno de los ejes centrales de esta brigada fue la educación financiera, considerada fundamental para los pequeños y medianos productores. Desde el Banco Agrario se reiteró que el propósito no es solo facilitar el acceso al crédito, sino garantizar que este se utilice de manera responsable y productiva, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y los ingresos de los hogares rurales.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación Municipal, realizará hoy miércoles 21 de enero, a las 3:00 p. m., en el auditorio de la IE Rufino José Cuervo Centro, la entrega de becas y subsidios educativos a 138 estudiantes egresados de las instituciones educativas oficiales del municipio, que se han destacado por su desempeño académico, cultural y deportivo, y que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

Estas becas corresponden al programa del Fondo Municipal de Becas y Subsidios para Estudios de Educación Superior del Municipio de Armenia, el cual está orientado a apoyar a jóvenes destacados que culminan su educación media y desean continuar su formación profesional o tecnológica.

Las becas y subsidios se conceden mediante convenios suscritos con la Escuela de Administración y Mercadotecnia (EAM), la Universidad Alexander Von Humboldt y la Universidad La Gran Colombia.

En el caso de la Universidad del Quindío, los apoyos se otorgan a través de subsidios, en articulación con los beneficios del programa de Matrícula Cero del Gobierno Nacional.

En deportes, El bowling del Quindío volvió a destacarse a nivel nacional luego de que Clara Juliana Guerrero, Laura Plazas y Alexandra Mosquera, aseguraran su clasificación a la Selección Colombia tras el exigente selectivo nacional realizado en Cali, evento que congregó a las mejores deportistas del país en la disciplina.

Las representantes quindianas integrarán el combinado nacional en los principales eventos del calendario internacional, entre ellos los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, y el Campeonato Panamericano Femenino en Bogotá, competencias fundamentales dentro del ciclo deportivo y la preparación hacia los Juegos Nacionales 2027.

De otro lado, la Alcaldía de Armenia y el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (Imdera) realizarán hoy miércoles 21 de enero, la primera mesa técnica operativa, espacio clave para coordinar los aspectos logísticos, técnicos y de seguridad del programa.

La mesa técnica permitirá reunir a las entidades que hacen posible el desarrollo de la Ciclovía dominical, entre ellas la Secretaría de Tránsito (SETTA), Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Planeación Municipal y otros actores estratégicos, con el fin de definir roles, responsabilidades y acciones conjuntas que aseguren el adecuado funcionamiento de las jornadas.

Durante este encuentro se abordarán temas como la regulación y control vial, la seguridad de los usuarios, la atención de emergencias, la logística operativa y la articulación interinstitucional, elementos fundamentales para proyectar el inicio de la ciclovía desde este domingo 25 de enero.