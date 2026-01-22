Jay Vine ganó la segunda etapa del Tour Down Under: Así van los colombianos

Santiago Buitrago, uno de los dos colombianos en el Tour Down Under. (Photo by Con Chronis/Getty Images) / Con Chronis

La primera gran prueba del calendario World Tour ya está en marcha en Australia, el Santos Tour Down Under empieza a mostrar cómo se perfila la competencia. En medio de un recorrido exigente y etapas rápidas, dos colombianos dicen presente: Santiago Buitrago y Juan Sebastián Molano, quienes poco a poco van encontrando su lugar en la clasificación general.

El liderato de la carrera está en manos del australiano Jay Vine, quien este jueves se quedó con la victoria en la segunda etapa de la carrera. Muy de cerca lo sigue el ecuatoriano Jhonatan Narváez, segundo en la clasificación general; mientras que el tercer puesto lo ocupa el suizo Mauro Schmid.

¿Cómo van los colombianos?

En cuanto a los representantes colombianos, Santiago Buitrago aparece ubicado en el puesto 31 de la clasificación general, a 2’06″ de Vine. Por su parte, Juan Sebastián Molano se encuentra en el puesto 99 de la general, a 11′49″.

En la jornada de este jueves, primera jornada de montaña, Buitrago ocupó la casilla 30 a 1′43″ de Vine; mientras que Molano finalizó 101 a 11′26″.

La jornada de este viernes tendrá un recorrido de 141 kilómetros, con dos premios de montaña, uno de primera y otro de tercera categoría.