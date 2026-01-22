Horóscopo del profesor Salomón HOY 22 de enero: Es un momento esencial para la adaptación

Este día 22 se siente la vibración superior de este número maestro, el cual por esta propiedad no se suma y es representado por el papa San Juan Pablo II.

Los nacidos en esta fecha vienen a cumplir una gran misión, pues son gente inteligente; capaz; con un sentido altruista admirable que los hace ejemplo por la forma en que actúan y toman decisiones frente a la vida. Su número asignado es el 3986.

Recomendaciones del día

Lea y conozca la historia de Santa Rita de Casia, intercesora Santa bienaventurada a la que le debe rezar hoy para buscar bendiciones en su vida. Recuerde que es época de luna nueva para proyectar nuevos caminos y tener nuevos proyectos. Eso le dará apertura a nuevas relaciones y fortalecerá su vida.

La frase para su pronunciación y reflexión es “Hoy a mi vida llega lo mejor y lo perfecto”, para que empiece su día con calma y sepa distinguir por qué ocurren las cosas. Como tarea complementaria para el transcurso del día le queda leer Isaías 40:29.

Color de día: Café

Número del día: 3099

Fruta del día: Mora

Tarot del día

Aries

Mucho cuidado con el amor. Algo tiene que cambiar en su parte sentimental, algo que lo lleve a meditar ¿Qué está pasando? qué debo corregir o mejorar? También habrá mucho trabajo, mucha labor. Trate de llevar las cosas con calma. El compromiso puede desgastarlo.

Número: 3614

Tauro

Habrá un nuevo tipo de alianza en su vida, sea emocional o laboral, así que acéptela. Déjese guiar por la intuición, le guiará el camino para entender lo que le conviene. Finalmente, tenga cuidado con su columna vertebral, pues le molestará.

Número: 1132

Géminis

Tiene papeles que debe solucionar, vaya adelantando esos trámites. Aparte, hoy tendrá una sorpresa muy favorable que le llenará de energía, pues la carta augura una celebración de prosperidad.

Número: 3460

Cáncer

Iniciará nuevos caminos. Tendrá que hacer nuevas adaptaciones a sus hábitos y estilo de vida. En medio de eso, se le recomienda llevar a cabo sus nuevas ideas. Usted es inteligente y capaz, pero debe superar sus dudas e inseguridad.

Número: 3728

Leo

Si tiene un conflicto con sus jefes o compañeros, sea diplomático. Le pondrán pruebas para ver su reacción, así que no se desenfrene, mantenga la compostura. Recibirá dinero, o algo importante a nivel económico le llegará.

Número: 2025

Virgo

Siga adelante, pues tiene un camino abierto para conquistar sus proyectos en mente. Puede haber una firma de papeles importantes que saldrán adelante. Tendrá nuevas ideas para proyectar ganancias o estabilidad.

Número: 6815

Libra

Enfatice el equilibrio de las cosas que se necesita para ser feliz. Sea equilibrado para que las cosas estén bien a su alrededor. También tenga en cuenta que hay personas que hablan mal de usted, pero no les dé cuidado ni poder a los enemigos ni gente envidiosa a su alrededor.

Número: 7039

Escorpio

Mucho cuidado con sus enemigos. Protéjase. No olvide que debe solucionar algo relacionado a su dinero, mas no se afane por ello.

Número: 5490

Sagitario

Nuevos proyectos. Mire qué puede cambiar. La vida le dará una nueva posición y nuevas proyecciones para sus sueños. En tal caso, si quiere estudiar o adquirir nuevo conocimiento, hágalo, le será muy valioso.

Número: 1854

Capricornio

Recibirá buen dinero, pues las oportunidades económicas se potenciarán. Si está pendiente de algo sobre una casa, sea comprar o vender, puede ser un buen momento para ir avanzando en ello.

Número: 0084

Acuario

Vienen cambios que pueden ser relacionado a su apariencia, lo cual es lo que desea. Si desea firmar papeles pronto, se le darán con éxito. Además de eso, tenga cuidado con las personas negativas, aíslese de quienes contaminan su buena vibra.

Número: 1963

Piscis

Tenga en cuenta que durante este año usted está favorecido y las oportunidades ya se irán presentando. Tendrá nuevas ofertas laborales, puede venir también de su empresa. Estas oportunidades traerán buenas cosas a su vida.

Número: 0455