“Haremos un recorte del Presupuesto General de la Nación de $40 billones”: Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo aseguró en 6AM W que si es elegido presidente de Colombia realizará “un recorte de 40 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación”, una medida que calificó como necesaria, aunque impopular.

Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, el candidato afirmó que su propuesta de gobierno no busca borrar lo hecho por administraciones anteriores, sino corregir prácticas que han debilitado la sostenibilidad fiscal del país.

Además, el exdirector del DANE reconoció que el sistema de salud y otros sectores sociales necesitan mayor financiación, pero sostuvo que el país no puede seguir operando con un presupuesto que no responde a la realidad económica.

También reiteró que su aspiración no está basada en especulaciones ni en alianzas anticipadas, sino en una propuesta sustentada en datos y en el respaldo ciudadano, por lo que afirmó que hace parte de la Gran Consulta por Colombia con el convencimiento de que será elegido como presidente de la República.

