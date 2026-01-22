Grupo Éxito inaugura una nueva tienda de Carulla en el barrio Castilla, Bogotá

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Grupo Éxito inauguró el primer Carulla en el barrio Castilla, Kennedy, en el sur de Bogotá, con el propósito de ofrecer lo mejor en surtido, calidad, servicio y promociones cerca de casa.

Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito, pasó por los micrófonos de 6AM W para entregar detalles de esta tienda que hoy emociona y llena de expectativa a todos los habitantes de la localidad de Kennedy.

“La ilusión, la esperanza que se siente en el barrio que se siente, por esta inversión de primer mundo, estamos llenos de gratitud con Dios, y con todo Bogotá”, dijo.

Inauguración de Carulla en Castilla. Foto: Suministrada Ampliar

Los precios que se manejarán

Asimismo, comentó que el objetivo es que toda la ciudad e incluso todo el país pueda tener acceso a Carulla. Sin embargo, muchos ciudadanos se preguntan cuáles serán los precios que esta nueva tienda ofrecerá, teniendo en cuenta que es una marce que para muchos, está solo para altos estratos.

“Nuestra filosofía es que todos merecen lo mejor cerca de casa independientemente de donde vivan”, afirmó.

Siendo así, reveló que lo que se hizo fue cambiar lo que era una Surtimayorista por un Carulla pero respetando los precios del negocio anterior, para que el bolsillo de la gente no se vea afectado.

“Nuestro cliente es nuestro norte, los escuchamos, los seguimos”, dijo, reiterando que para el Grupo Éxito es ideal ser competitivos en precios. “No hemos tocado los precios”.

La expansión de Carulla

De acuerdo con un comunicado, el supermercado contó con una inversión de más de $4.700 millones de pesos. Cuenta con un área de venta de 1.144 metros cuadrados y amplía de manera significativa su oferta, pasando de 1.600 a más de 12.000 productos.

Calleja, subrayó que quieren que Carulla sea el supermercado de los colombianos, ofreciendo sus diferentes experiencias, como la panadería fresca que está encantando el barrio.

“Queremos traer lo mejor del mundo a las personas que más lo aprecian”, dijo.

Entre las experiencias destacadas:

Delicatessen, con un portafolio especializado de quesos y productos madurados.

Panadería fresca, con panes artesanales que incluye opciones integrales, de centeno, avena y masa madre.

que incluye opciones integrales, de centeno, avena y masa madre. Comidas preparadas, incluyendo el icónico pollo asado y nuevos conceptos como sushi y pizza.

Desarrollo de cervezas, bebidas y productos importados.

