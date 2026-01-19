Inicia la construcción de puente vehicular en Kennedy: mejorará conexión entre Corabastos-María Paz

Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano anunció el inicio de la construcción de un puente vehicular en la intersección de la av. Agoberto Mejía, en el sector de Corabastos, con el que se beneficiarán las personas que se movilizan en sentido oriente-sur por este importante sector comercial de la ciudad.

“Arranca la etapa de obra de este proyecto que va a beneficiar a más de 300 000 personas de barrios como María Paz, El Amparo y Patio Bonito y, en general, a quienes vienen del oriente hacia el sur, hacia Bosa. Este proyecto, que debe estar terminado en el segundo semestre del 2027, va a mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos. Estamos construyendo una Bogotá del futuro, una Bogotá moderna y más conectada”, dijo el director Molano.

Será un puente de dos carriles, en sentido oriente-sur, de concreto reforzado, con una longitud de 383,98, una altura de 6.45 m y un ancho útil para circulación de 7.40 m, que mejorará la movilidad de los más de 20. 000 vehículos que, en promedio, transitan en un día por la intersección entre la Agoberto Mejía (carrera 80) y la diagonal 2 (provenientes de la av. Las Américas).

Adicionalmente, se construirán 5369,80 m2 de espacio público, 0,207 km de ciclorruta y 0,503 km de retornos. Asimismo, al finalizar la obra, el sector contará con 65 nuevos árboles, 826,95m2 de zonas verdes, 2967,92m2 de jardinería y dos zonas de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

Este proyecto, que tiene un valor superior a los 62 mil millones de pesos, estará a cargo del Consorcio PROBOGOTÁ 17, con la interventoría del Consorcio MAB Ingeniería, está proyectado para estar finalizado en el segundo semestre del 2027.