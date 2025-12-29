Uninorte hace historia: quinta mejor universidad de Colombia en Ranking THE Latinoamérica 2026

Colombia

La Universidad del Norte, institución privada de educación superior ubicada en Barranquilla, sigue haciendo historia, pues en esta ocasión se consolidó como la quinta mejor universidad de Colombia en el Ranking THE Latinoamérica 2026.

Allí, con 26.6 puntos, se hizo con la quinta plaza y, además, escaló dos casillas en el ámbito nacional y logró un salto significativo en el listado regional: subió 57 puestos, al pasar del rango 100 en la edición anterior al puesto 43 de Latinoamérica en 2026.

La Uninorte se quedó con el quinto puesto de entre 39 universidades nacionales que se evaluaron este 2025 y la clasificación, publicada el 3 de diciembre, analizó el desempeño de 250 instituciones de educación superior de la región.

Esto reafirmó el compromiso de la institución con el desarrollo educativo no solo de la ciudad, sino de Colombia.

¿Qué aspectos mide el Ranking THE Latinoamérica 2026?

Según se conoció, el estudio de THE evalúa el desempeño universitario a partir de cinco pilares fundamentales: Enseñanza (35 %), Investigación (33.5 %), Calidad de la investigación (20 %), Internacionalización (7.5 %) e Industria (4 %).

Todos los anteriores se distribuyen en 16 indicadores que miden reputación académica, ingresos, productividad científica, impacto de las publicaciones, proyección internacional y transferencia de conocimiento.

Sin embargo, para este año hubo un cambio en materia metodológico: las universidades latinoamericanas fueron evaluadas en relación con el conjunto global del Ranking Mundial THE 2026, y no únicamente frente a otras instituciones de la región. Este nuevo enfoque modificó de manera significativa la posición de varias instituciones en la tabla y, así, la Uninorte logró destacarse más.

La investigación, un pilar de desarrollo para la Uninorte

Este reconocimiento para la universidad es reconocimiento es “motivo de orgullo para toda la comunidad uninorteña”, pues refleja el avance constante de la institución en dimensiones clave evaluadas por el ranking, especialmente aquellas relacionadas con la investigación, según explicó Javier Páez, vicerrector de Investigación.

“Esta apuesta se evidencia en la capacidad de los investigadores para publicar en revistas de mayor impacto global: el 75% de los artículos se ubican en categorías Q1 y Q2, y muchos de ellos incluso alcanzan publicaciones del top 10 mundial. Ese posicionamiento impulsa la visibilidad internacional de la universidad y, con ello, el incremento en citaciones, un indicador que demuestra la calidad e impacto real del trabajo científico”, argumentó.

No solo fue el THE, más rankings destacaron el nivel de la Uninorte

La Universidad del Norte también resaltó de entre otras instituciones educativas en otros rankings, por ejemplo el Ranking QS Latinoamérica y el Caribe 2026, donde se consolidó entre las 10 mejores universidades de Colombia, ocupando el octavo lugar nacional y el puesto 58 entre 492 instituciones evaluadas en 26 países

La posición destacada de Uninorte en la edición 2026 del ranking THE demuestra una vez más la solidez de sus procesos académicos, investigativos y de internacionalización, y refleja su contribución creciente al desarrollo científico del país y de la región.