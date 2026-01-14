Incautan cargamento de ketamina avaluado en $237 millones oculto en tractocamión en Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que en las carreteras del departamento fueron incautados 432 frascos de ketamina de 100 ml (anestésico del que se abusa por sus propiedades alucinogénicas), ocultos en una caleta dentro de un tractocamión que cubría la ruta Ipiales–Bogotá.

Puede leer: Ketamina, tramadol y fentanilo: crece el consumo de medicamentos para fines psicoactivos en Colombia

“Este resultado se logró gracias a los controles permanentes y al trabajo articulado con nuestra Fuerza Pública en el sector de Chinauta, jurisdicción de Fusagasugá, donde fue capturado en flagrancia el conductor del vehículo por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. El material incautado está avaluado en aproximadamente $237 millones”, dijo Rey.

Sumado a esto, Rey aseguró que la vigilancia sobre el corredor del sur del departamento seguirá fortaleciéndose debido a las nuevas modalidades para transportar droga.

Lea aquí: Incautan más de 500 frascos de Ketamina en vías de Pereira

“La modalidad está cambiando, ahora no transportan en pequeñas y medianas cantidades; en este trayecto y corredor se ha migrado a grandes cargamentos en menor número de viajes. Les seguimos la pista, vienen más capturas e incautaciones. Este trabajo blinda, reduce el micro tráfico en Bogotá y algunos municipios del departamento”, concluyó.