“Sería viable, pero injusto”: ACCE ante posibilidad de que colombianos paguen deuda de Air-e

Marta Aguilar, directora de Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (ACCE), pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la millonaria deuda de la empresa Air-e y las medidas que está tomando el Gobierno Nacional para salvarla, ¿la pagarán los colombianos?

Aseguró que Air-e funcionó mal desde el inicio en manos de privados, pues “nunca hicieron mantenimientos, nunca se esforzaron por hacerla productiva y buena prestadora del servicio”.

Ahora, con la empresa ya intervenida, denunció que ni las tarifas ni el servicio ha mejorado.

“La empresa, de un privado, tuvo problemas gravísimos y fueron permitidos todos por la reglamentación. Las tarifas eran altísimas (…). La deuda de opción tarifaria, la ley les permitió cobrar esa deuda de 1 a 10 años. ¿Qué hizo Air-e? Cobrar la deuda en un año”, sostuvo.

Para salvar a Air-e, el Gobierno está planeando un proyecto temporal para recaudar $8 por kilovatio-hora, algo que Aguilar advirtió desconoce la ley.

“Poner esos $8 de sobrecargo se convierten en un impuesto”, afirmó.

¿Es viable que del presupuesto nacional se saque el dinero?

“Sería viable, pero no es justo”, dijo.

Ante esto, cuestionó el manejo de las finanzas que han hecho desde Air-e, porque siguen facturando y los usuarios pagando.

“¿Qué hacen con ese dinero que no le pagan al sector eléctrico sus deudas? La deuda que pretenden pagar es la deuda ($2.5 billones) es desde la intervención, ¿qué han hecho con la cartera que han recaudado?”, sostuvo.

“Supuestamente está intervenida (la empresa), siguen facturando, la gente sigue pagando, y no pagan sus deudas. Estamos en una crisis y ante las puertas de un apagón financiero”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: