DIAN amplía horarios en Cali para que contribuyentes accedan a alivios tributarios

Los contribuyentes con deudas tributarias en Cali tendrán más tiempo y canales para ponerse al día.

Los contribuyentes con deudas tributarias en Cali tendrán más tiempo y canales para ponerse al día. En el marco del Estado de Emergencia Económica, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) activó una jornada extendida de atención presencial, con el fin de facilitar el acceso a los beneficios tributarios vigentes.

La medida busca atender a personas naturales y jurídicas interesadas en acogerse a los alivios contemplados en el Decreto Legislativo 1474 de 2025, que establece reducciones significativas en intereses y sanciones para obligaciones en mora.

La atención especial se prestará mientras esté vigente la normativa y se concentrará en tres puntos de la ciudad, con horarios ampliados para responder a la alta demanda de consultas y trámites.

Horarios y puntos habilitados

En el Edificio Belalcázar, ubicado en la calle 11 n.° 3-72, la atención se brindará de lunes a jueves entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., y los viernes de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

ubicado en la la atención se brindará de y En el Punto de contacto Centro, calle 11 n.° 3-18, el servicio será de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

el servicio será de Adicionalmente, en el Centro Comercial Holguines Trade Center, carrera 100 n.° 11-60, local 262A, la atención se prestará de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

A estas jornadas se suman acciones masivas como envío de correos electrónicos, llamadas, visitas y citaciones personalizadas, así como jornadas de orientación en distintos municipios del Valle del Cauca.

Qué beneficios están vigentes

El decreto contempla reducción temporal de intereses y sanciones para contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en mora al 31 de diciembre de 2025.

Entre los principales incentivos está la disminución de la tasa de interés al 4,5% efectivo anual y la reducción de sanciones al 15%, lo que puede representar ahorros de hasta el 85%.

Para acceder a estos beneficios, el pago total de la obligación deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo de 2026. En el caso de omisiones o correcciones de declaraciones, el plazo se extiende hasta el 30 de abril de 2026, con reducciones escalonadas según la etapa del proceso.

Los contribuyentes con acuerdos de pago vigentes también podrán acogerse a estas condiciones especiales para cancelar saldos pendientes, siempre que el pago se haga en su totalidad.