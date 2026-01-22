Comunidades de Dagua y Buenaventura mantienen asamblea permanente pese a diálogos con el Gobierno

Los bloqueos en la vía a Buenaventura generan afectaciones económicas diarias estimadas entre 10 mil y 50 mil millones de pesos.

Valle del Cauca

Ocho comunidades étnicas de Dagua y Buenaventura que viven en las cuencas del río Dagua, Pepitas y sus afluentes, advierten que continúan en asamblea permanente, a pesar de que ya iniciaron diálogos con el Gobierno Nacional para buscar soluciones a las afectaciones causadas por las fuertes lluvias registradas a finales de diciembre de 2025.

Cerca de 500 familias están afectadas por inundaciones que dejaron vías de acceso destruidas y cuatro veredas totalmente incomunicadas, con serias dificultades de movilidad y vehículos atrapados en el territorio. Además, varias viviendas resultaron con daños estructurales y fueron declaradas inhabitables, obligando a las familias a abandonar sus hogares de manera preventiva.

Mauricio Quiñonez, líder de la zona, indicó que se acordó una reunión para el próximo 27 de enero con representantes del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como otras entidades competentes para atender las emergencias, pero advirtió posibles bloqueos en la vía que conduce al Puerto si no hay acuerdos.

“Si no cumple el gobierno Nacional, el gobierno municipal de Dagua, el gobierno Distrital de Buenaventura y el gobierno departamental del Valle, saldríamos de la Asamblea Permanente y nos declararemos en resistencia en cualquiera de los tres los puntos, en la vía Cabal Pombo, doble calzada Buenaventura resto del país. Es decir que bloquearíamos las vías”, señaló.

Esta advertencia enciende las alarmas entre gremios, transportadores y distintos sectores, pues un eventual bloqueo en la vía principal hacia Buenaventura podría generar afectaciones económicas diarias estimadas entre 10 mil y 50 mil millones de pesos.