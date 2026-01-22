Últimos días para realizar el traspaso de vehículos a persona indeterminada, sin prórroga

Entra en su recta final el plazo para realizar el traspaso de vehículos a persona indeterminada, un trámite clave para quienes ya no tienen la posesión del automotor y desconocen el paradero de la persona que actualmente lo utiliza. La fecha límite para adelantar este procedimiento es el próximo 6 de febrero y, según las autoridades, no habrá nuevas prórrogas.

El director operativo de ENRUTA, el ingeniero Cristhián Londoño, hizo un llamado a los propietarios para que realicen el trámite con antelación y eviten congestiones de última hora.

“Es importante aclarar los requisitos: el primero es diligenciar el formulario de traspaso, donde se debe indicar, que va para persona indeterminada. El segundo, es garantizar que el propietario del vehículo, que va a hacer el traspaso, no tenga multas de tránsito, y que el vehículo se encuentre a paz y salvo en impuestos de tránsito. Por último, garantizar que el vehículo no haya tenido ningún trámite con organismos de tránsito en los últimos tres años”, expresó Londoño.

El traspaso a persona indeterminada permite transferir la responsabilidad del vehículo cuando el propietario perdió la posesión hace tiempo y no es posible ubicar a quien hace uso del mismo. Este procedimiento es fundamental para blindar al titular frente a posibles responsabilidades legales, jurídicas y fiscales que puedan generarse por infracciones, impuestos o situaciones asociadas al automotor.

ENRUTA recordó que los ciudadanos interesados pueden acceder a orientación personalizada a través de su portal, donde encontrarán información detallada sobre los requisitos y pasos para adelantar este trámite dentro del plazo establecido.