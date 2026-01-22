ONU exhortó al gobierno Nacional avanzar en los acuerdos del Paro Cívico del puerto de Buenaventura

La oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU en Colombia, exhortó a los ministerios competentes del gobierno del presidente Gustavo Petro, avanzar de forma expedita en superar las dificultades que han afectado la implementación de los Acuerdos, para que en 2026, entre otros, se avance de forma decidida en la realización de los derechos al agua y saneamiento básico, educación, salud y justicia para la población de Buenaventura

La ONU, como garantes de los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura, durante una reunión con el Ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, para verificar en Buenaventura la implementación de acuerdos con el Paro Cívico del Puerto, sostuvo que su mandato en Colombia es el de observar y monitorear la situación de derechos humanos y DIH, asesorar y prestar cooperación técnica al Estado y a la sociedad civil, en materia de estándares internacionales de derechos humanos e informar sobre la situación.

Los garantes de los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura de 2017 son la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Conferencia Episcopal de Colombia y la ONU.

Minjusticia

Por su parte, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga, durante su visita a Cali, sostuvo una reunión de trabajo con la Mesa de Justicia del Movimiento Social Paro Cívico de Buenaventura, convirtiéndose en el primer ministro del Gobierno nacional en reunirse en territorio con esta instancia.

Esto, con el objetivo de verificar avances, destrabar cuellos de botella y reactivar la implementación de los acuerdos pactados con la comunidad.

Durante el encuentro, Carlos Tovar Mosquera, coordinador de la Mesa de Justicia del Movimiento Social Paro Cívico de Buenaventura, destacó la presencia institucional del Gobierno nacional como un avance trascendental en la reactivación de los acuerdos.

“El próximo jueves volvemos a Buenaventura. Vamos a hacer una agenda donde vamos a verificar los compromisos ya en terreno. El propósito es que el Ministerio de Justicia y las entidades adscritas pronto le cumplan al Comité de Paro Cívico, pero particularmente a la población de Buenaventura. Así que aquí seguimos cumpliendo con dignidad”, afirmó el ministro Idárraga.