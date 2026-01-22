Con acción popular, gobernación del Quindío busca volver administrar el hospital La Misericordia

Armenia

Con acción popular, la gobernación del Quindío busca administrar el hospital La Misericordia

La gobernación del Quindío interpuso una acción popular en contra del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, para que concluya la intervención forzosa y se dé la devolución de la administración del Hospital La Misericordia del municipio de Calarcá.

Cabe recordar que desde septiembre de 2021 el segundo hospital más importante del Quindío está intervenido y administrado por la Superintendencia Nacional de Salud, que ha tenido varias prorrogas y sigue intervenido hasta septiembre de este 2026.

La secretaria de Representación Judicial del Quindío, Isabel Cristina Lezama Velásquez explicó que la acción iniciada, se sustenta precisamente en los informes anuales presentados por el agente interventor.

Dichos informes señalan, que, desde el inicio de la intervención, año 2021 a la fecha, los índices del Hospital han mejorado, las metas establecidas y las órdenes impuestas se han cumplido en un 80%, lo que justifica la devolución de la administración del hospital a la región, luego de 4 años de prórroga de la Intervención, tiempo que supera el límite que establece la ley, en donde se señala que este tipo de intervenciones solo pueden ser hasta de 3 años.

Foto: Cortesía gobernación del Quindío Ampliar

La funcionaria añadió que “las medidas de intervención forzosa, según la normatividad vigente, son de carácter temporal y buscan que el organismo intervenido, cuente con capacidad para cumplir con su objeto social, como se evidencia en este caso o entre en liquidación, lo que no aplica para La Misericordia.

Según el agente interventor, hay correcciones en materia económica, administrativa y de atención en salud, lo que indica que se han subsanado en gran proporción los hallazgos inicialmente encontrados y desaparecieron los argumentos que justificaron la medida temporal